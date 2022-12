Sida backar orange obligation – ska stötta kvinnligt företagande

Det är obligationsförvaltaren Impact Investment Exchange som ställer ut den orangea obligationen, som fått sin färg från det globala hållbarhetsmålet om jämställdhet. Obligationen, med namnet WLB5, är tänkt att mobilisera kapital som ska riktas till kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer.

Sida går in med en garanti på 150 miljoner kronor som täcker 50 procent av förlusterna, upp till 290 miljoner kronor. Den slutgiltiga kostnaden för myndigheten väntas landa på 3 Mkr.

”Lånen ska gå till små och medelstora företag för att ge kvinnor tillgång till kapital, främja jämlikhet, kvinnors egenmakt och till viss del miljö och klimatanpassning. Att ha idéer men inte tillgång till kapital kan leda till att dessa inte kan förverkligas”, säger Anna Maria Oltorp, chef för Sidas regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien, i ett pressmeddelande.

Sidas amerikanska motsvarighet U.S. International Development Finance Corporation går också in med en garanti vilket innebär ett riskskydd på totalt 600 miljoner kronor. Något som kommer att underlätta för obligationsförvaltaren att ta in kapital från privata investerare.

”Utan Sidas garanti hade förvaltaren haft sämre möjlighet att säkerställa kapital till obligationen, som sätter en ny standard för obligationer riktade mot kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhet”, säger Linda Thuman, transaktionsansvarig på Sidas enhet för garantiberedning, i ett pressmeddelande.

Det här kommer att vara Impact Investment Exchanges femte obligation i serien Women’s Livelihood Bond, men den lanseras som världens första orangea. Hittills har obligationsförvaltaren mobiliserat över 78 miljoner dollar, motsvarande 807 miljoner kronor, för att ge kvinnor och flickor Afrika, Asien och Stilla havsregionen bättre möjligheter till försörjning.

Obligationen är tänkt att noteras på Singaporebörsen.