Schweiz kickar igång grön fintech på allvar

Under ett år som 2020, där världen sattes på prov, är det lätt att tro att investerarna ska retirera in i trygga hamnar och att klimatfrågan ska hamna på läktaren. Men så har inte skett. Istället stod finansmarknaden för det tydligaste skiftet mot en fossilfri värld under fjolåret.

”Marknaden för gröna obligationer har just passerat 1.000 miljarder dollar sedan starten 2007/2008 och vi räknar med att det enbart under 2021 kommer att emitteras gröna obligationer för 500 miljarder dollar. Tillsammans med nya typer av hållbara lån räknar vi med att över 1.000 miljarder dollar kommer att finansieras hållbart 2021”, skrev Christopher Flensborg, chef för hållbara finanser på SEB och pappa till gröna obligationer, i en rapport vid årsskiftet.

När Världsbanken 2008 tog fram världens första gröna obligation var just SEB och Christopher Flensborg initiativtagare.

En ytterligare kraft i den finansiella omställningen kommer från startupvärlden. I Europas finansiella vagga, Schweiz, lanserades nyligen ett nätverk för gröna fintechbolag, Green Fintech Network.

”Vår ambition är att fortsätta att stärka Schweiz som ledande hubb för hållbar finans”, säger Christophe Baumann, vice enhetschef på schweiziska finansdepartementet.

”Den ambitionen vilar på tre ben, priset på koldioxid, transparens och grön fintech. Vi är övertygade om att teknologi är en möjliggörare och hävstång för den finansiella industrin att bli ledande på detta område, såväl vad gäller B2B som B2C.”

Trine - en modell för finansiering av solcellsprojekt i tillväxtländer. Foto: Pressbild

På vilka sätt kan ny teknologi bidra?

”På två sätt. Dels allt som händer i kulisserna och som du som konsument aldrig ser, som maskininlärning och ESG-data, och dels den utvecklingen som är mer på medellång sikt med en värld där det är open finance på riktigt. En värld där varje kund bestämmer över sin egen data, en värld där du kan ha dina pengar på en bank men använda en impact-plattform utan att behöva flytta på dina pengar. Det är en värld som jag drömmer om.”

Det nya nätverket, som än så länge består av 20 bolag, lanserade en åtgärdsplan i början av april. Den består av 16 punkter med allt från att skapa en plattform för hållbarhetsdata, öka transparensen, etablera en global innovationstävling för grön fintech till att skapa en inkubator där startups kan få tillgång till såväl kapital som kunskap.

”Nuvarande acceleratorer fokuserar endera på grön tech eller på fintech. Risken är att detta inte på ett optimalt sätt adresserar behoven som gröna fintechbolag har.”

Varför gör ni det här just nu?

”Dels handlar det om kundernas efterfrågan. Förmögenhetsförvaltning är viktigt för Schweiz och fram till 2030 kommer det att ske ett stort generationsskifte. Den nya generationen väntas investera mer digitalt och mer hållbart.”

Den andra anledningen handlar om regelverken, alltifrån taxonomin till disclosureförordningen som skapar efterfrågan hos de finansiella institutionerna på gröna fintech-lösningar.

Christophe Baumann, vice enhetschef på schweiziska finansdepartementet, och Ola Lowden, vd för Omocom försäkring. Foto: Jack Mikrut

Även på svensk mark har initiativ tagits för att samla och stötta gröna fintechbolag. I maj 2017, i samband med G20-mötet GreenInvest i Berlin, lanserade entreprenören Cecilia Repinski Stockholm Green Digital Finance som en plattform för innovation och en testbädd för grön fintech.

Idag drivs Stockholm Green Digital Finance som en del av Findec, en hub för svenska fintechbolag.

”Vi har ett community som vi kört sedan april 2019. Vi har ungefär 150 bolag i vårt öppna nätverk, såväl startups som mer mogna snabbväxare”, säger Anders Norlin, vd och medgrundare.

”Vi vill hjälpa till att marknadsföra bolagen och koppla ihop dem med andra aktörer, inte minst internationellt.”

Med finansiering från bland andra PWC och IBM driver Findec också ett acceleratorprogram med en handfull bolag per år och nu funderar de på att göra något liknande med fokus på gröna fintechbolag.

”Vi re-lanserar Cecilias plattform till Stockholm Green Fintech och förhandlar med intressenter just nu med ambitionen att kunna lansera aktiviteter och program senare i år”, säger Anders Norlin.