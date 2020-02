Så ska koldioxiden låsas in i berget för gott

Det kallas för BECSS, och innebär att koldioxid fångas in, skiljs från utsläpp och lagras i marken. Det testas i mindre skala vid energibolaget Stockholm Exergi.

I en mindre container ryms testanläggningen där rökgaser från det intilliggande värmeverket körs in genom en kompressor. Koldioxiden separeras från rökgaserna, och på baksidan av anläggningen kommer den rena röken ut som inte bidrar till jordens uppvärmning.

”Den här anläggningen kan avskilja 700 kilogram koldioxid om dagen. Bygger man den storskaliga anläggningen klarar den 800.000 ton per år”, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi.

Det är lika mycket koldioxid som all Stockholms biltrafik släpper ut, och mer än de 500.000 ton som inrikesflygandet årligen orsakar.

En sådan anläggning tar ungefär två år att bygga, vilket kräver en stor investering samt miljötillstånd.

”Att fånga in koldioxid kostar ungefär 1.000 kronor per ton. Kostnaden för att samla in utsläppen skulle landa på mellan en och två miljarder kronor årligen”, förklarar Fabian Levihn.