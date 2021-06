Så ska bilarnas utsläpp minskas med 75 procent

Den globala efterfrågan på transporter beräknas öka med hela 70 procent fram till 2030, samtidigt som utsläppen måste minska rejält för att nå klimatmålen. Enligt rapporten ”Raising Ambitions: A new roadmap for the automotive circular economy” som tagits fram av Accenture, World Economic Forum och World Business Council for Sustainable Development är detta fullt möjligt genom att hela branschen anammar en cirkulär ekonomi fullt ut.

”Man måste titta på hela livscykeln för fordonet, som börjar redan på designbordet. Nyckeln är modulär design, som gör det lättare att byta ut delar och därmed förlänga livslängden på fordonet, och att använda sig av återanvänt material, eller material som går att återanvända i nästa skede. Tillgång på grön energi genom hela tillverkningsprocessen är också en förutsättning”, säger Sofia Donaldsson, Managing Director och ansvarig för Accentures affärsområde Automotive and Mobility.

Enligt Sofia Donaldsson finns det i dag inget seriöst bilföretag som inte har hållbarhet som ett av sina strategiska områden. Men det räcker inte hela vägen, menar hon.

”Det kommer att vara omöjligt för varje enskild aktör att själva anamma detta utan det kräver ett samarbete över hela ekosystemet. Inte bara branschen och dess underleverantörer måste vara med på tåget utan även konsumenter och politiker”, säger hon.

Det kraftigt ökade transportbehovet i framtiden behöver inte vara synonymt med produktionen av fler fordon, enligt rapporten. Istället handlar det om att bilföretagen måste hitta nya affärsmodeller och vi konsumenter måste bli bättre på att dela på tillgångarna, menar Donaldsson.

”Här finns det en otrolig förbättringspotential för användare av de befintliga fordonen genom till exempel bilpooler, eller att man hyr bil när man behöver. Bilföretagen kan inte längre bygga sina affärsmodeller på att sälja ett visst antal fordon. I en hållbar framtid säljer man snarare transportlösningar än ett fordon”, säger hon.

Rapporten är ett resultat av arbete inom ramen för World Economic Forum Circular Cars Initiative (CCI) som består av fler än 40 medlemsföretag och organisationer från fordonsindustrin som ska driva arbetet mot cirkularitet i bilbranschen.

