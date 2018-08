Så kan företag stödja människorättsförsvarare

En ny vägledning ska hjälpa företag att stödja människor som arbetar för mänskliga rättigheter i utsatta områden. Vägledningen, som tagits fram av Business and Human Rights Resource Centre, BHRC, och International Service for Human Rights, ISHR, konstaterar att möjligheterna för de som försvarar mänskliga rättigheter just nu begränsas i många delar av världen.