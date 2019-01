Rekordökning av koldioxidhalten i atmosfären väntas under 2019

Vädervariationer i Stilla havet som uppstår mellan olika år påverkar upptaget av koldioxid från ekosystemen på land. Under år då det är varmare blir många regioner torrare, vilket påverkar växters förmåga att växa och absorbera koldioxid. Motsatsen gäller under kallare år.

Prognosen för den genomsnittliga koncentrationen av koldioxid i atmosfären under 2019 ligger på 411,3 ppm, miljondelar. Den genomsnittliga ökningen under året väntas bli cirka 2,75 ppm, vilket i så fall blir en av de största ökningarna som har uppmätts. Under 2013 nådde koncentrationen av koldioxid i atmosfären 400 ppm för första gången.