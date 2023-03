Regeringen svängde om europeiskt skogsskydd

På tisdagen klubbades en skärpning av EU-förordningen LULUCF, som innebär att Sverige måste öka inbindningen av koldioxid i skog och jordbruksmark.

Gemensamt skall EU:s medlemsländer öka sin årliga koldioxidinlagring i skog och mark till 310 miljoner ton per år, en ökning med 15 procent. För Sveriges del hamnar målet på 47 miljoner ton, en höjning av den svenska kolsänkan med cirka 4 miljoner ton årligen. Det innebär att fler träd ska lämnas kvar i skogen.

I samband med uppgörelsen i EU-parlamentet i november förra året ansåg Sveriges regering att man fått gehör för sina synpunkter på förslaget. Nu har man dock svängt i frågan och meddelade förra veckan sin avsikt att inte stötta överenskommelsen, som man anser kan skada den svenska skogsindustrin.

Skogslandet Finland valde att rösta ja till förslaget, men Sverige lade ned sin röst.

”Sverige har en ganska unik situation med det svenska skogsbruket, som med sitt ansvarsfulla brukande av skogen också binder väldigt mycket koldioxid”, sade energiminister Ebba Busch till TT efter omröstningen.

”Det gör att vi som medlemsland lägger ner, men för EU som helhet ser att det är viktigt”, fortsatte hon.

Skärpningen av LULUCF är en del av EU-kommissionens klimatpaket ”Fit for 55”, som innehåller ett tiotal lagar som ska minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren är frustrerad över regeringens agerande.

”Det är beklämmande. Man skyller på att man vill skydda det svenska skogsbruket, men det är kortsiktigt tänkt. Ska vi ha ett livskraftigt svenskt skogsbruk där ägare kan tjäna på sin skog är det viktigt att man ska även ska kunna få betalt för att lagra kol i träd och mark”, säger han.

Detta är LULUCF

EU-förordningen LULUCF står för ”Land Use, Land Use Change and Forestry” vilket på svenska blir ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”. Förordningen behandlar upptag och utsläpp av koldioxid från skog och mark, samt hur dessa ska mätas och införlivas i EU:s klimatramverk.