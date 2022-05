Rapport: Satsningen på ESG och hållbara investeringar har misslyckas

Kapitalet strömmar till de nya 'gröna' delarna av finanssektorn. Omkring 40 procent av alla fonder inom EU marknadsförs som hållbara, samtidigt som hållbara lån mer än dubblerats det senaste året, enlig IMF.

Men vad betyder detta i praktiken för världens möjlighet att ställa om till en mer hållbar ekonomi? Inte så mycket, enligt en ny forskningssammanställning som tagits fram av bland annat Beijerinsitutet för ekologisk ekonomi och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet inför konferensen Stockholm +50, som markerar att det gått 50 år sedan FN:s första miljömöte hölls i Stockholm 1972.

Rapporten slår fast att satsningar på ESG (environmental, social and governance) och 'sustainable finance' ger en överdrivet positiv bild av finanssektorns framsteg. I själva verket är de investeringar som görs i exempelvis klimatteknik långt ifrån tillräckliga för att klara en omställning.

”Finanssektorn har tagit viktiga steg framåt, men trenden är inte alls så positiv som man gärna vill visa upp”, säger Victor Galaz, som forskar om de finansiella systemens koppling till klimat- och miljöförändringar vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet.

Ett exempel är den blå ekonomin, det vill säga investeringar i havsverksamheter, som kommit att bli synonymt med hållbarhet. Men bara en bråkdel, mindre än en procent, av de investeringar som riktas till sektorn är hållbara, enligt rapporten.

”Det betyder att 99 procent är investeringar som handlar om ökat utnyttjande av havsresurser på ett ohållbart sätt”, säger Victor Galaz.

Förhoppningarna om att ESG skulle styra kapitalet i en hållbar riktning har, enligt honom, grusats. Istället för att investera i alternativa gröna industrier tenderar ESG-fonder att rikta in sig på befintliga sektorer som tekniksektorn och fastighetsmarknaden.

Det har inte heller resulterat i att kapital flyttats bort från miljö- eller klimatskadliga verksamheter.

Enligt rapporten har G20-länderna sedan pandemins start investerat hela 300 miljarder dollar i fossila bränslen. Vidare har många banker och pensionsfonder fortfarande stort ägande i soja och köttproduktion, ett hot mot Amazonas regnskog.

En av anledningarna, enligt Victor Galaz, är att många investerare fokuserar på relativ påverkan, där de jämför ett bolags ESG-prestation med den hos andra i branschen, snarare än absolut påverkan.

”Den stora frågan, som är väldigt svår, är hur vi ska fasa ut skadliga investeringar så snabbt som möjligt, oavsett om det handlar om fossila bränslen eller verksamheter som leder till avskogning. Varken finansbranschen eller regeringar har tagit tag i den.”

Under våren har kritiken mot investerares hållbarhetskriterier varit omfattande. Den har mestadels handlat om godtyckliga bedömningar, men det har även funnits delade meningar om vilken roll finansbranschen egentligen ska spela i klimat- och miljöfrågor. Klart är att sektorn har en viktig funktion att fylla.

”Finanssektorn är helt avgörande för att vi ska klara omställningen, utan den är det inte möjligt”, säger Victor Galaz.

För att branschen ska mobilisera krävs dock att kostnaderna blir tydliga, menar forskaren. Samtidigt är det svårt att bedöma hur miljö och klimat påverkas av ekonomiska verksamheter, och att sätta en prislapp på ett förstört ekosystem är kanske inte ens möjligt.

”Om signalerna inte är tillräckligt starka måste politiken kliva in och skapa dem. Det är bara då vi kommer få se en rörelse mot hållbara investeringar”, säger han.

Men de stora amerikanska kapitalförvaltarna Blackrock, Vanguard och State Street har redan nu incitament att göra mer med sitt massiva ekonomiska inflytande, enligt rapporten. Ägandet i många olika sektorer och världsdelar innebär att förvaltarna garanterat kommer lida skada av både klimatförändringar, tapp i biologisk mångfald och skadade eller förstörda ekosystem.

”Vi kommer gå in i en mycket mer turbulent klimatframtid, och om vi tänker oss att det kommer att få jättestora dominoeffekter i hela ekonomin, genom att det till exempel påverkar jordbruk och skogsbruk, så kommer förändringarna att slå tillbaka mot finanssektorn”, säger Galaz.

De senaste 50 åren har världen förändrats dramatiskt, med mer sårbara ekosystem och klimat. Det kräver ett nytt sätt att tänka och agera, menar forskaren.

”Förändringarna är snabbare, och det är helt andra typer av risker som vi har framför oss just nu. Det här är en helt ny och annorlunda kontext för finanssektorn att agera i. Man måste förstå det och börja agera på det på ett annat sätt än man gjort hittills.”

Några av rapportens slutsatser

Destabiliseringen av klimatsystemet och utarmningen av biosfären innebär nya systemrisker som kan ge dominoeffekter inom finanssektorn, men förståelsen för det brister.

Sedan 1960-talet har 20 procent av Amazonas regnskog försvunnit. Mänskliga aktiviteter har förändrat 70 procent av planetens landyta, 85 procent av våtmarkerna och 66 procent av haven. Människor och boskap står i dag för 96 procent av biomassan bland världens däggdjur.

Ett fåtal bolag står bakom de verksamheter som påverkar ekosystemen och klimatet. 70 procent av världens utsläpp sedan 1988 kan kopplas till 100 bolag, medan endast fyra företag kontrollerar 84 procent av bekämpningsmedelsmarkanden och 13 företag kontrollerar 40 procent av världens fisketillgångar.

Trots mycket prat om hållbara investeringar räcker de gröna investeringarna varken till för att nå Parisavtalet eller FN:s globala hållbarhetsmål.

Kapitalflödet genom skatteparadis sätter ytterligare käppar i hjulet för hållbarhetsmålen, eftersom de politiska möjligheterna minskar med minskade skatteintäkter.

Källa: Economy and finance for a just future on a thriving planet