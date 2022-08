Rapport: Investeringar i växtprotein ger störst klimatnytta

Boston Consulting Group (BCG) och investeringsföretaget Blue Horizon har kartlagt potentialen i alternativa proteiner genom att bland annat undersöka konsumenters inställning dem. Tre av tio respondenter svarar att de är villiga att proteinväxla för klimatet.

”Det visar vilken enorm marknadspotential det finns för denna nya typ av livsmedel”, säger Nanna Gelebo, partner på BCG, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Strid på kniven för framtidens protein - här är svenska jättarna

Mellan 2019 och 2021 ökade de globala investeringarna i alternativa proteiner med 124 procent per år, enligt rapporten. En vilja att äta mer hälsosamt uppges vara den främsta anledningen till att konsumenter byter ut köttet, men ökad oro för brist på livsmedel och ökad medvetenhet om livsmedelsproduktionens klimatpåverkan driver på efterfrågan ytterligare.

Enligt BCG:s beräkningar kan konsumtionen av växtprotein, om den följer bolagets prognos (11 procent av proteinkonsumtionen 2023), minska koldioxidutsläppen motsvarande nästan hela flygindustrin - 0,85 gigaton. Det innebär att varje investerad krona i växtprotein kan ge tre gånger så stor utsläppsbesparing som den näst mest effektiva åtgärden (koldioxidminskande cement).

”En utbredd ökning av alternativa proteiner kan lindra livsmedelskrisen, minska risken för störningar i leveranskedjan och spela en avgörande roll i hanteringen av klimatförändringarna”, säger Nanna Galebo och uppger att den stora utmaningen för företagen framåt är att tillgodose konsumenternas krav på mindre processade produkter med färre ingredienser och högre näringsvärde.

”Om ett livsmedel uppfattas som för konstgjort kommer färre konsumenter vara villiga att äta det, även om det är växtbaserat, säger hon.

Om undersökningen

Boston Consulting Group (BCG) har tillsammans med investeringsföretaget Blue Horizon låtit 3700 respondenter från sju länder svara på frågor om varför de vill äta alternativa proteinkällor. Resultatet publicerades i rapporten Food for Thought II: The Untapped Climate Opportunity in Alternative Proteins.