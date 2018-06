Priset för renoveringshetsen: Inredning för miljarder slängs på tippen

”Det är både ett sätt att minska klimatbelastningen och avfallsmängderna, men vi tror också att det här leder till minskade kostnader. Vi får definitivt minskade materialkostnader men sedan tillkommer det kostnader för planering”, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Aktuell Hållbarhet har pratat med ett flertal experter som representerar olika delar av renoveringskedjan. De delar uppfattningen att ett grundläggande problem är bristen på planering för återbruk – branschens olika aktörer har helt enkelt ännu inte insett hur stort resursslöseriet är och därför har man inte varit redo att ändra på invanda rutiner.

”Återbruket som fenomen kommer in, om det ens gör det, i princip i samma ögonblick som det står en rivare och slår sönder dörren. Det är först sent, det måste komma in i första skedet där man förhandlar om en budget”, säger Per Håkansson, grundare och vd på Kompanjonen som är en av Sveriges största återförsäljare av återbrukat byggmaterial.