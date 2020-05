Preem testar att fånga in koldioxid – 500.000 ton är målet

En testanläggning ska under 2020 fånga in koldioxid från de rökgaser som kommer från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

Själva lagringen av koldioxiden planeras att ske i Norge, som ligger långt fram på området och har bättre geologiska förutsättningar för lagring än Sverige. Preem skrev i höstas under en avsiktsförklaring att samarbeta med projektet Northern Lights. Northern Lights är ett projekt där Equinor, Shell och Total ingår och som utvecklar teknologin och transportkedjan för att lagra koldioxid i berggrunden under Nordsjön. Northern Lights planerar att starta upp under 2024.