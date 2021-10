Örnsköldsvik får miljardinvestering i fossilfri sjöfart

Förberedelserna för Sveriges första anläggning för storskalig produktion av förnybar elektrometanol till sjöfarten är i full gång. Företaget Flagship One har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för sin första stora fabrik i Örnsköldsvik. Målet är att bygget som beräknas kosta 1,5 miljarder kronor ska komma igång under våren 2022.