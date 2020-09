Nytt klimatinitiativ för små och medelstora företag

I samband med att New York Climate Week inleds i dag lanseras en ny plattform, SME Climate Hub, som ska hjälpa små och medelstora företag att halvera sina klimatutsläpp före 2030.

Via nya plattformen SME Climate Hub ska små och medelstora företag få möjlighet att samverka med stora bolag, såsom Ericsson, Ikea, Telia, BT Group och Unilever. De stora bolagen är beroende av att deras leverantörer är med och minskar utsläppen i leverantörskedjan för att nå sina egna klimatmål och de deltar i initiativet som medlemmar i gruppen 1,5 Degrees C Supply Chain Leaders.

Bakom det nya initiativet SME Climate Hub står den internationella handelskammaren ICC, Exponential Roadmap Initiative, We Mean Business Coalition och FN:s ”Race to Zero”-kampanj. På grund av Covid-19-pandemin läggs ett strategiskt fokus på att använda klimatåtgärder för att vinna nya affärer, minska kostnader, förbättra tillgången till kapital och öka affärsberedskapen.

Ett av de svenska små och medelstora bolag som gått med i den nya plattformen är sportklädmärket Houdini.

Vad hoppas ni få ut av den nya plattformen?

– Vi har bara sju år kvar att halvera utsläppen till 2030 och resan mot noll måste fortsätta i minst samma takt mot 2050. Samverkanspartners blir avgörande för att vi ska lyckas. Vår omställning har pågått sedan 2001, vi har kommit långt men vi når inte hela vägen själva. I samverkan med stora likväl som små och över sektorer kan vi ställa om exempelvis transporter och energi på systemnivå, säger Eva Karlsson, vd för Houdini, till Aktuell Hållbarhet.