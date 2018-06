Så ska studenter rustas för hållbarhet

Nätverket får namnet ASAP, som står för A Sustainability Acceleration Project, men även kan läsas ut som den engelska förkortningen för så snart som möjligt, ”as soon as possible”. Scania, Nordea och Samsung går in som huvudpartners.

Enligt grundarna mer än hälften av Sveriges studenter arbeta för hållbar utveckling efter studierna, men hållbarhet är inte tillräckligt integrerat i utbildningar för att möta kompetensbehovet, enligt en granskning av UKÄ under 2017.