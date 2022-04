Ny studie: Därför går kläduthyrarna i graven

It's Re:Leased var omtyckt bland kunderna, enligt vd:n. Men bristen på kapital satte slutligen stopp för framgångssagan.

It's Re:Leased, Something Borrowed, Sabina & Friends, The Wow Closet. En gång en lista på uppstickare som ville utmana branschen, nu en lista på nedlagda bolag. En ny studie kan ha svaret på varför.

Två forskare från Göteborgs universitet, som djupintervjuat tidigare medlemmar av modebibliotek och följt tre fokusgrupper under två års tid, har nämligen upptäckt att konsumenterna har svårt att hantera att kläderna bara är till låns.

”Deltagarna var ofta kritiska till huruvida temporär tillgång till kläder och uthyrningstjänster kunde ersätta betydelsen av att själv äga sina kläder”, säger konsumtionsforskaren Niklas Sörum i ett pressmeddelande.

Samtidigt verkar det onekligen finnas en efterfrågan bland konsumenter.

”Det här är nästan svårt att prata om utan att bli rörd”, säger Johanna Norrman, vd och grundare av numera nedlagda, It’s Re:Leased och fortsätter:

”De senaste veckorna när vi arbetat med att avveckla It's Re:Leased så har jag blivit överväldigad av all respons och beröm. 9 av 10 kunder säger 'säg till när ni startar upp igen'.”

Istället riktar hon och flera andra ljuset mot svårigheterna att locka riskkapital. Att modeindustrin behöver förändras råder det enligt Johanna Norrman inget tvivel om, och konsumenterna är redo att ändra sitt beteende bara de får chansen. Orsaken till att It's Re:Leased tvingades lägga ner beror på att de inte fick in externt kapital i tillväxtfasen. Förklaringen tror hon är att inköpskostnaden för kläder ofta ses som alltför hög.

”Det är en attityd som säger mycket om hur man tänker om industrin och vad det är som får lov att kosta pengar. För det finns gott om företag med tunga investeringar, som kanske till och med saknar intäkter men inte alls har svårt att få in kapital”, säger Johanna Norrman.

Johanna Norrman och Annie Thorell, som grundade It's Re:Leased Foto: Jesper Frisk

”Man säger att kläduthyrning inte bär sig - men det är för att det är få som fått förtroendet att ta det hela vägen till de nivåer som behövs för att det faktiskt ska bli både lönsamt och stort.”

En lösning kan vara att dela på kostnaden mellan uthyrare och varumärke, tror hon. Oavsett vad är hon övertygad om att affärsmodellen har en ljus framtid. Att den nu döms ut kan jämföras med när e-handeln var i sin linda.

”Många sade att det inte skulle gå, att ingen skulle vilja handla kläder online eftersom man inte kunde prova plaggen och att det var krångligt med frakt. Och se nu!”

Enligt studien från Göteborgs universitet upplever konsumenterna även fördelar med klädbiblioteken. De ger till exempel utrymme för konsumenterna att experimentera med sin identitet.

”Det är inte så att varenda konsument är en galning som älskar att köpa och slänga, men ändå vet vi att det lätt blir så. Det handlar om identitet och kommunikation, om varumärke och stil. Man går igenom saker i sitt liv, kroppen förändras, livsstilen förändras. Och man kollar på något som man tänkte att man skulle ha i hela sitt liv och så vill man inte ha det längre. Och antingen kan vi fördöma kunden för ett system hon faktiskt inte skapat, eller så kan vi ta ansvar för att utveckla en affärsmodell som är er anpassad efter både hennes behov och jordens resurser”, säger Johanna Norrman.

