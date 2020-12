Ska världen klara det så viktiga 1,5-gradersmålet måste produktionen av fossila bränslen minska med 6 procent per år fram till 2030. I stället ser produktionen ut att öka med 2 procent per år under kommande decennium.

Resultatet av en sådan utveckling skulle bli att det om tio år produceras 120 procent mer kol, olja och gas än vad klimatet klarar för att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Det visar 2020 års Production Gap Report som tagits fram av FN tillsammans med Stockholm Environment Institute och en rad andra organisationer.

”Trots den historiska situation som vi befinner oss i, med klimatet och med covid, så ändrar inte länderna sina fossila produktionsplaner. Planerna ligger helt och hållet fast, vilket gör det viktigt att belysa dem”, säger Måns Nilsson.

Eftersom 55 procent av dagens produktion och 90 procent av reserverna globalt kontrolleras av statligt ägda företag, lutar sig rapporten främst mot hur de nationella planerna ser ut i ett antal stora ekonomier.

Enligt preliminära uppskattningar förväntas produktionen av fossila bränslen att dippa tillfälligt med cirka 7 procent under 2020 till följd av pandemin. Sammantaget visar dock ländernas planer för framtiden och de stimulanser som betalas ut att utvecklingen ser ut återgå till business as usual.

Hittills har världens regeringar betalat ut åtskilligt mycket större subventioner till fossil energi än till hållbar dito.

”Det kommer många positiva signaler med allt fler länder som binder sig till nettonoll i utsläpp, däribland Kina och EU. Men om det bara är retorik och man samtidigt planerar att öka den fossila produktionen – då är det en varningssignal”, säger Måns Nilsson.

Rapporten tar också upp det faktum att rikare länder har ett större ansvar att ta i omställningen.

”Vi vill påpeka att länder som USA och Norge, som har goda resurser att minska sin produktion och vars nationella ekonomier inte är så beroende av intäkterna från det fossila, har ett stort ansvar att gå före. Länder som Nigeria och Venezuela är väldigt beroende av intäkterna och har ont om resurser.”

Även företag har ett stort ansvar att ta, oavsett om de är privat eller statligt ägda. Behövs det en starkare reglering av näringslivet?

”Jag tror att det är nödvändigt med starkare reglering. Prissättning är det starkaste sättet. Ett sätt att minska på kostnadsgapet är att ta bort fler av subventionerna som finns i dag och som har ökat under corona. Vi har en långsiktig trend av minskade fossilsubventioner, det är något som finansdepartementen runt om i världen har lätt att smälta”, säger Måns Nilsson.

Även om rapporten kommer med dystra besked lämnar den inte läsaren utan förslag på åtgärder. Måns Nilsson lyfter de som bör vara enklast att agera på. Dels återstartspaketen efter covid, som bör ha ett hållbart fokus. Dels redan nämnda subventioner.

”Vi har haft en kris- och katastrofrespons från staterna med anledning av covid, som syftat till att hålla ekonomierna igång. Det har inneburit att stort stöd gått till fossilrelaterade branscher, som flyget. Men sen går man över till återhämtning och långsiktiga investeringar, och då har vi chansen att satsa på rätt saker. Det finns så klart stora intressen bakom, men det är alltid lättare att rikta om nya stöd än att förändra gamla.”