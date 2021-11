Nu tar ministrarna över i Glasgow

Efter en vecka av tekniska förhandlingar är det nu dags för världens ledare att fatta de skarpa besluten under klimatkonferensen Cop26.

På måndagskvällen steg miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) tillsammans med ministrar från hela världen in på Cop 26 i Glasgow för att påbörja slutförhandlingarna på ministernivå. Värdlandet Storbritanniens och klimatmötets ordförande Alok Sharma berättade dock på en presskonferens i går eftermiddag att ett antal frågor fortfarande kommer att behandlas på teknisk nivå under tisdagen. Det handlar bland annat om Parisavtalets regelbok och artikel 6, regler för rapportering av utsläpp samt tidsramar för nationella klimatåtaganden.

Förhandlingarna kommer under tisdagen att pågå parallellt både på teknisk nivå och på ministernivå för att senast onsdag helt gå över till förhandlingar mellan ministrarna. Ambitionen är att få klart alla förhandlingstexter till på torsdag kväll för att kunna fatta beslut under fredagen. Arbetet med texterna kommer dock sannolikt att fortsätta också på fredagen.

Från den svenska förhandlingsdelegation kommer fortsatt positiva signaler.

”På teknisk nivå tycks förhandlingarna komma så långt det går att komma. Här handlar det om att få ner antalet alternativ för ministrarna att ta ställning till. Vad gäller de politiska förhandlingarna därefter så finns en känsla av att det är öppet för konstruktiva diskussioner. Möjligtvis får vi se olika hybridlösningar där ministrarna hittar kompromisser där de ger med sig i vissa frågor för att nå längre med andra. Jag är fortfarande hyfsat positiv”, säger Sveriges biträdande chefsförhandlare Christoffer Nelson.