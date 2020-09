Vill kunderna köpa begagnat via modejätten Zalandos plattform? Det tror Torben Hansen, chef för det nya området recommerce på Zalando.

Allt fler bolag inom så kallad fast fashion, en sektor som i Europa domineras av jättar som H&M och Zalando, har börjat snegla mot cirkulära lösningar. Det inkluderar allt från att använda återvunna material till att återvinna textil, eller att medverka till att plaggen man säljer får ett längre liv via begagnathandel.

Nu väljer den tyska modejätten Zalando att utöka sin satsning på just second hand. Tidigare har bolaget på hemmamarknaden Tyskland drivit Zalando Wardrobe, en app där kunder kunnat sälja sina Zalandoplagg, och Zircle, en fysisk second hand-butik i Berlin.

Totalt såldes en miljon begagnade plagg via Zalando under 2019, vilket kan jämföras med de 145 miljoner nybeställningar som gjordes på webbshoppen samma period.

I den nya satsningen, Zalando Pre-owned, tar man dock steget längre och säljer kundernas begagnade plagg direkt i den egna webbshoppen. Målet är att introducera second hand-handel på nätet till nya kundgrupper, inte bara de yngre kunder som i dag använder sig av Zalando Wardrobe.

”Vi vill minska tröskeln för de kunder som vill handla begagnat. Köpupplevelsen ska vara identisk med den för att köpa ett nytillverkat plagg, med samma villkor för frakt och returer”, säger Torben Hansen, chef för recommerce på Zalando, till Di.

Zalandos logistikcenter i tyska Erfurt. Foto: Daniel Paulmann

Zalandos plan är att kunderna ska fotografera och ladda upp varorna, varpå de får ett prisförslaget från Zalando. Accepterar säljaren priset skickas plaggen till Zalando där de gås igenom av anställda och säljs via sajten.

Först ut är Tyskland och Spanien och i oktober utökas konceptet till kunder i Belgien, Frankrike, Nederländerna och Polen.

Kommer ni lansera den här satsningen i Sverige?

”Norden är absolut intressant i och med det höga intresset för hållbarhet som finns. Men inget är bestämt”, säger Torben Hansen.