Nu sätter Nasdaq pris på koldioxidborttagning - första i sitt slag: ”Vi har stora ambitioner”

Att minska utsläppen av växthusgaser är kärnan i Parisavtalet och helt nödvändigt för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till den kritiska nivån 1,5 grader. Men det är inte tillräckligt utan det krävs också insatser för att ta bort koldioxid ur atmosfären.

I mitten på 2000-talet införde EU ett system för handel med utsläppsrätter som förenklat sätter ett pris på att släppa ut växthusgaser. Totalt ingår ungefär 10 000 företag och anläggningar inom EU och ett antal ytterligare europeiska länder i handelssystemet.

Nu vill börsoperatören Nasdaq på ett liknande sätt skapa en global marknad för koldioxidborttagning. Tanken är att driva investeringar mot anläggningar som fångar in och lagrar koldioxid permanent, vilket stoppar utsläppen från att hamna i atmosfären, via en marknadsplats som är under uppbyggnad.

”Ambitionen är att vi ska kunna skala upp marknaden för koldioxidborttagning och stötta allokering av kapital till de anläggningar som finns runt om i världen”, säger Fredrik Ekström, vd för Nasdaq Stockholm, som äger Stockholmsbörsen.

Hur ska Nasdaq styra kapital mot olika projekt och anläggningar som tar bort koldioxid ur atmosfären?

”Marknadsplatsen i sig gör att de här anläggningarna kan få betalt för sin koldioxidborttagning och den inkomsten kan de använda för att bygga ut verksamheten. Sedan försöker vi att använda vårt nätverk för att koppla samman investerare med projekt som driver den här typen av anläggningar och är i behov av finansiering.”

På marknadsplatsen handlar företag med certifikat, så kallade ”Corcs”, CO2 Removal Certificates, vilka motsvarar ett ton koldioxid som tagits bort ur atmosfären. Både marknadsplatsen och certifikaten är framtagna av finländska Puro Earth, ett uppstartsbolag som Nasdaq köpte en majoritetspost i under 2021.

För närvarande har Puro Earth verifierat ett femtiotal ”leverantörer” – företag som producerar negativa utsläpp och får ge ut bolagets ”Corcs”. Certifikaten kan därefter köpas av bolag i behov av att kompensera för sina utsläpp.

Det här året förväntar sig det finländska bolaget att dess leverantörer ska kunna avlägsna 300 000 till 500 000 ton koldioxid ur atmosfären, enligt vd Antti Vihavainen.

”Vi har stora ambitioner, om fem år ska den siffran uppgå till tiotals miljoner ton. Det är vad som krävs för att vi ska kunna göra skillnad”, säger han och tillägger att bolaget för samtal med ytterligare 200 potentiella leverantörer.

För att sätta det i perspektiv uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser från industrisektorn till motsvarande 14,4 miljoner ton koldioxid år 2020, enligt Naturvårdsverket. Det året stod industrisektorn för ungefär en tredjedel av landets totala utsläpp.

Som ett steg i resan mot en stor global marknad för koldioxidborttagning driftsatte Nasdaq nyligen ett antal index som genom att följa handeln med Corc-certifikaten sätter ett referenspris på koldioxidborttagning – de första i sitt slag.

Fredrik Ekström förklarar att indexens prissättningsfunktion är viktig av främst två skäl.

”Det ena är att det skapar en transparens för bolag som är intresserade av att hantera sina utsläpp och köpa certifikaten. För det andra blir prisinformationen viktig för företag när de ska utvärdera möjligheterna att skala upp sin verksamhet inom koldioxidborttagning”, säger han.

Vilka utmaningar ser du framåt kopplat till den här satsningen?

”Marknaden är ännu i sin linda och produktionen är fortfarande väldigt småskalig. Det handlar om att skala upp ganska små projekt till en industriell skala, vilket är en utmaning och det kommer att ta tid. Sedan måste man komma ihåg att det viktigaste är att vi minskar utsläppen – att ta bort koldioxid ur atmosfären med de här certifikaten är inte ett alternativ utan ett komplement i det arbetet.”

Chalmers professorn Anders Lyngfelt, en av Sveriges mest profilerade forskare kring negativa utsläpp, är dock skeptisk till om marknaden ensam kan lösa koldioxidproblemet.

”För att komma åt de stora utsläppen behövs det regler som gör att det blir lönsamt att inte släppa ut koldioxid. Det är alltså politikerbeslut som krävs från början till slut för att skapa en marknad för riktiga minusutsläpp”, säger han.

Den mest uppenbara och enklaste lösningen är enligt honom att införa regleringar som tvingar alla utsläppare att betala för den framtida infångningen.

”Det skulle kosta ett par procent av vår BNP – inte mer. Om vi gör det har vi omedelbart nått nettonoll eftersom det garanterar att alla utsläpp kommer att tas bort ur atmosfären igen. Samtidigt har vi satt ett sådant högt pris på koldioxid att marknaden kommer i gång ordentligt”, säger Anders Lyngfelt.