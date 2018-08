Nu får Sverige en ny högsta topp

Prognosen är att sydtoppen från den 1 augusti kommer att vara lägre än nordtoppen. Det skriver Stockholms universitet och Tarfala forskningsstation efter att ha genomfört en mätning av sydtoppen den sista juli.

”Jag har aldrig sett så mycket nedsmält snö på sydtoppen som den här sommaren”, säger Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi med inriktning på naturgeografi och chef för Tarfala forskningsstation.

Kebnekaises sydtopp är en glaciär, vars höjd varierar beroende på årstid och väder. I mitten av 1900-talet mättes toppen ligga 2.117 meter över havet.

När forskarna under tisdagen genomförde mätningar var sydtoppen 2.097 meter hög. Under juli månad har hela 4 meter snö och is smält bort, vilket ger en smälttakt på 14 centimeter per dygn.