Northvolts norska satsning kan återvinna 25.000 elbilsbatterier per år

Northvolt och norska Hydros gemensamma satsning på återvinning av uttjänta elbilsbatterier, Hydrovolt, öppnade på måndagen sin första anläggning i norska Fredriksstad. Fabriken har kapacitet att återvinna 25.000 elbilsbatterier per år.

”Det här är en central del i att bygga den cirkulära kedja vi strävar efter”, säger Northvolts kommunikationschef Jesper Wigardt till Dagens industri.

Varningar om brist på råvaror och komponenter har haglat tätt på sistone och för bilindustrin gäller oron inte bara bristen på halvledare. Efterfrågan på kritiska metaller och mineraler, som litium och kobolt, ökar i energiomställningens spår och så även priserna. Att säkra ämnen som till exempel litium, nickel, kobolt är ett måste för att kunna producera batterier till de miljontals elbilar som planeras rulla ut på vägarna de kommande åren.

För Northvolt spelar återvunna material en viktig del i bolagets långsiktiga strategi. 2030 ska 50 procent av materialet i deras batterier vara återvunnet. Ett första steg för att säkra delar av det framtida behovet är just deras joint venture med den norska aluminiumjätten Hydro, Hydrovolt. Tillsammans har de investerat motsvarande 120 miljoner kronor i bolagets första fabrik i norska Fredriksberg, vars verksamhet drog i gång på måndagen.

”Det här är det största viktiga steget i vår återvinningsprocess. Att valet föll på Norge beror på att det är en mogen marknad där flera elbilar på väg att pensioneras och det kommer att finnas god tillgång på batterier”, säger Wigardt.

Planerna för Hydrovolt är ambitiösa. Fabriken i Norge har kapacitet att kunna återvinna materialet från 12.000 ton batterier per år, motsvarande cirka 25.000 elbilsbatterier. Det är tillräckligt för att kunna hantera hela den norska marknaden av uttjänta batterier. Men på det stora hela är Norge en liten marknad. Hydrovolt kommer att etablera fabriker på flera marknader i Europa och bolaget räknar med att återvinna 70.000 ton batterier 2025 och 300.000 ton till 2030.

Enligt Hydrovolt kan man återvinna hela 95 procent av materialet som används i ett elbilsbatteri. Northvolt kommer att ta den så kallade svarta massan (black mass) som innehåller de metaller som används i ny tillverkning av anod- och katodmaterial, medan Hydro tar hand om aluminiumet.

Tillgången till uttjänta elbilsbatterier kommer att säkras via avtal med bland annat elbilstillverkare och till en början delvis bestå av defekta batterier och sådana som återkallats. Men det dröjer innan batterier från Northvolts egen produktion komma in passerar via Hydrovolt.

”De första kanske börja komma in nånstans runt 2030 - men den stora mängden kommer först senare”, säger Wigardt.