Nödrop från it-chefen: Behåll datorerna längre

”Precis som vi bygger in säkerhet i allt digitalt i dag måste hållbarhet bli en lika viktig och självklar del”, menar Niklas Sundberg, it-direktör på Assa Abloy Global Solutions som nu vill guida alla sina it-kollegor i såväl stora som små företag i utmaningarna och möjligheterna där digitaliseringen möter klimatkrisen.

I dagarna släpptes hans bok ”Sustainable IT playbook for technology leaders” som genast fick stor uppmärksamhet.

Världens datacenter svarar i dag för lika stora klimatutsläpp som hela flygindustrin.

”Men det som skrämmer mig är vad som händer framöver. Vi digitaliserar i en rasande fart. Det finns prognoser som visar att av vårt totala energibehov 2030 kommer digitaliseringens andel ha ökat till hela 20 procent från dagens 3-4 procent.”

Ny EU-reglering påverkar också digitaliseringens hållbarhetsutmaningar där ansvaret ökar för företagen att även ha koll på sina indirekta koldioxidutsläpp, inte minst aktuellt för den ökande andelen extern datadrift för det som läggs i molnet.

”Det är lätt att få fram klimatavtryck från sina datacenter. Var de är placerade betyder mycket. På electricitymap.org finns klimatpåverkan per region rankad efter kolintensitet från elproduktion. I Sverige släpper vi ut i snitt 24 gram koldioxid per kilowattimme el vi och våra datacenter konsumerar. I till exempel Tyskland är motsvarande siffra 450 gram och i Polen 800 gram”, förklarar Niklas Sundberg.

Det finns andra, än mer dolda klimatbovar i digitaliseringen. Till och med i mjukvaran.

”Ja, även våra mjukvaruutvecklare måste förstå den kod de utvecklar, hur mycket energi den genererar och hur mycket koldioxid den släpper ut.”

Här går bolag som Scania i bräschen som har byggt ett eget verktyg, Gaia Gen, för att kunna mäta hur mycket energi och koldioxidutsläpp som bolagets 3.000 mjukvaruutvecklare genererar med sitt kodande.

På hårdvarusidan finns det också fortsatt stor potential till klimatsmartare agerande.

”Du kan lätt få ut klimatavtrycksdata om all it-utrustning du köper in som datorer och telefoner. En Dell-dator släpper ut 320 kilo koldioxid. En Appletelefon 70 kilo under en treårslivscykel”, förklarar Niklas Sundberg.

Det är inte heller särskilt svårt i dagens läge, när det mesta av applikationer finns i molnet och behovet av processorkraft snarare minskar än ökar, att använda hårdvaran en längre tid än tidigare.

”För varje år du håller en dator vid liv efter fyra år tar du bort 25 procent av det ursprungliga koldioxidutsläppet. Så om du kan få en dator att leva i sex till sju år så har du mer eller mindre halverat ditt klimatavtryck.”