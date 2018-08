Naturgasterminal i Göteborg möter hård kritik

Energimarknadsinspektionen har under sommaren lämnat sitt yttrande till regeringens prövning rörande den LNG-terminal, med naturgasledning kopplad till stamnätet, som Swedegas vill bygga i Göteborg.

LNG är en fossil, flytande naturgas som till största del består av metan.

Efter beredning av ansökan utifrån naturgaslagen och miljöbalken landade myndigheten i ett förslag om att regeringen ska bevilja ansökan.

I yttrandet framkommer att bolagets syfte med terminalen och naturgasledningen är ”en andra inmatning av naturgas” till stamnätet, vilket ska ge Sverige en ökad försörjningstrygghet. I dag finns endast en inmatning, via Danmark.

Ett annat mål är att förse sjöfarten med LNG som bränsle.

”Vi har inte funnit några skäl att avslå ansökan”, säger Conny Bäckman, jurist vid Energimarknadsinspektionen.

Giltighetstiden för tillståndet bör enligt myndigheten bestämmas till 40 år. Och just det faktum att Sverige – med ett mål om nettonoll i utsläpp år 2045 – riskerar att låsa in sig i ett fossilberoende in på andra halvan av seklet, har fått såväl privatpersoner som politiker att reagera.

Ärendet bereds just nu på regeringskansliet. Ett beslut är att vänta under hösten, sannolikt efter valet, enligt de tjänstemän Di varit i kontakt med.

Mycket talar dock för att regeringen – nästan oavsett konstellation – kommer att gå på Energimarknadsinspektionens linje, uppger flera personer.

Skulle ett beslut fattas i dag hör Miljöpartiet till den majoritet av partier som skulle ställa sig bakom Swedegas satsningar. Något förenklat kan MP:s argumentation lokalt sammanfattas med att ”fossilgas är bättre än tjockolja”.