Miljöorganisation föreslår flygskatt för de som reser mest

Rapporten visar att i Storbritannien står endast 15 procent av befolkningen för över 70 procent av flygutsläppen, i USA är det 12 procent av befolkningen som står för 66 procent, och Frankrike står 2 procent av befolkningen för hälften av flygresorna. Svenska medborgare står för världens sjunde högsta koldioxidutsläpp via flyg per capita, på 730 kilo koldioxid per capita. Mest koldioxid per capita står Singapores och Finlands medborgare för, med 1264 respektive 1001 kilo koldioxid per capita.

Possible föreslår att skatten ska baseras på hur ofta man flyger. På så sätt påverkas den flygande minoriteten, men inte de som exempelvis reser utomlands en gång per år.

Datan i rapporten överensstämmer med en svensk studie av Stefan Gössling och Andreas Humpe, som publicerades i november 2020. I studien visar forskarna att bara 2–4 procent av världens befolkning flög 2018, och att ett fåtal står för stora delar av utsläppen.

”Vi kan konstatera att bara 1 procent av världsbefolkningen står för över 50 procent av flygtrafiken”, säger Stefan Gössling, professor på Lund universitet som forskar på turism, hållbarhet och transport.

Under coronapandemin har flygresorna minskat drastiskt och det har drabbat flygbranschen hårt. Men effekten på koldioxidutsläpp har varit marginell, eftersom flygtrafiken endast står för mellan 2–6 procent av världens utsläpp, beroende på hur man räknar, enligt IPCC, FN:s klimatpanel.

”Vi vet på grund av pandemin att många av resorna inte var affärsmässigt nödvändiga, det går lika bra med videokonferenser. Nu är det läge att fundera på hur vi ska hantera den grupp som flyger mest”, säger Stefan Gössling.

Michael Gill, vd på Internation Air Transport Association, säger till The Guardian att skatter har visats vara ett ineffektivt sätt att tackla utsläpp. Det håller Stefan Gössling inte alls med om.

”Vi har aldrig haft skatter av den här typen, så hur kan man veta det? Jag tycker det är fullt rimligt, eftersom vi vet att de flesta av de här flygresorna kan ersättas. Att påstå att en flygskatt inte skulle fungera är dumheter. Det beror på hur hög skatten är”, avslutar han.