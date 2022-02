Miljardregn över svenska impactbolag

Enligt rapporten investerades mer än hälften av det svenska riskkapitalet under 2021 i impactbolag, som här definieras som bolag som möter minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Totalt investerades 4,3 miljarder euro i sektorn, vilket ger Sverige en europeisk topplacering sett till mängden impactinriktat kapital, följt av Tyskland med 3,3 miljarder euro.

”Sverige är mitt uppe i en digital och grön omställning som drivs av snabbväxande unga företag med höga ambitioner att bidra till den gröna omställningen. Dessa företag ritar om kartan och bidrar inte bara med den tillväxt de själva står för, utan även till innovation, förnyelse och tillväxt i hela vårt näringsliv. Det är extra glädjande att Sverige inte bara är störst, utan även växer snabbare än något annat land i Europa när det gäller företag som adresserar FN:s hållbarhetsmål”, kommenterar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Listan över de högst värderade svenska impactbolagen just nu toppas av elbilstillverkaren Polestar med en värdering på 18,2 miljarder euro, det veganska dryckesföretaget Oatly (11,8 miljarder euro) och batteritillverkaren Northvolt (10,7 miljarder euro).

Oatly noterades på New York-börsen i maj 2021 och Polestar planerar en börsnotering i New York under första halvåret 2022 genom Spac-bolaget Gores Guggenheim.

Även Northvolt har, enligt grundaren Peter Carlsson, siktet inställt på en framtida notering. I somras tog bolaget in omkring 23 miljarder kronor i en finansieringsrunda som ligger till grund för dagens höga värdering.

