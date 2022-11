Miljarderna strömmar in i energieffektiva hus

Under flera decennier var Europeiska investeringsbanken, som ägs av EU:s medlemsstater, en stor finansiär av projekt inom olja, kol och gas. Sedan 2019 har banken en ny policy som sätter stopp för det. Målet är att minst hälften av investeringarna gå till klimat- och miljörelaterade projekt.

Det har inneburit nya, förmånliga finansieringsmöjligheter för svenska fastighetsbolag. Heimstaden HEIM PREF +3,00% Dagens utveckling Bostad har till exempel fått låna 3 miljarder kronor för att bygga energieffektiva bostäder, Rikshem en miljard för upprustningar och Wallenstam WALL B +7,80% Dagens utveckling 2,5 Mdr för att bygga klimatsnåla så kallade NZEB-fastigheter (Nearly Zero Emission Buildings).

”Vi vill att man ska gå längre än den nationella lagstiftningen kräver, och det blir ju allt tuffare i sig, men sedan vill vi att man ska ta några steg till. Vi vill alltid vara bidragande till någonting nytt, säger Thomas Östros, som ansvarar för EIB:s utlåning inom energi.

Energikrisen har enligt honom fått banken att värdesätta energieffektiviseringar ännu mer. Trots att efterfrågan på gas och olja är skyhög efter sanktionerna mot Ryssland, och att de politiska diskussionerna stundtals är hätska, är han inte orolig för att medlemsländerna ska tvinga banken att byta inriktning igen.

”Det är ett pressat läge, och det är viktigt att förstå att det finns medlemsländer som själva måste vidta akuta nödåtgärder. Men den långsiktigt stora krisen, det går inte att komma ifrån, är klimatkrisen.”

På EIB ser man snarare ett ökat behov av att snabbt skala upp finansieringen av förnybar energi, energieffektiviseringar och ny teknik.

”Jag hoppas att vi ska kunna öka investeringarna ännu mer”, säger Thomas Östros.

Foto: Jesper Frisk

Så sent som i oktober beviljade EIB ett lån på 800 miljoner kronor till Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, för att bygga nya lågenergihus i Stockholm. Tack vare funktioner som ett välisolerat klimatskal, avancerade styrsystem, temperaturreglering i varje lägenhet och välisolerad varmvattencirkulation kommer fastigheterna ha en energiförbrukning på under 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är cirka 25 procent mindre än vad Boverket kräver.

”Lånet betyder att vi får ett slags stämpel på att vårt hållbarhetsarbete gett resultat och också villkor som gynnar att vi bygger hållbart och energieffektivt. EIB är en finansiär som hjälper oss långsiktigt och pushar oss att göra mer”, säger SKB:s vd Ingrid Gyllfors, som samtidigt konstaterar att det är lättare att agera hållbart vid nyproduktion än vid upprustning av befintliga bostäder.

”De affärsmodeller som finns i dag gynnar inte det cirkulära byggandet. Sätter du till exempel in nya vitvaror eller ett nytt handfat så är det med dagens modeller lättare att få täckning för det med hyreshöjningar, än om du renoverar samma vitvara eller handfat. Vi bör hitta nya affärsmodeller för att jobba cirkulärt i branschen.”

Lånet möjliggör också att SKB kan fortsätta bygga i en tid när majoriteten av fastighetssektorn drar ner på byggtakten. Enligt Thomas Östros har EIB för avsikt att fortsätta stötta branschens klimatomställning genom den vikande konjunkturen.

”Vi kommer fortsätta söka efter innovativa projekt, förutsatt att företag kan uppvisa en stark balansräkning och en hållbar modell. Men jag tror att vi kommer se en del fastighetsbolag hamna under stark press, så det gäller att hålla ögonen på”, säger han.