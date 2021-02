Männen tar makten när pandemin klingar av

I en enkätundersökning från december i fjol som managementkonsultfirman Oliver Wyman gjorde i finansbranschen globalt svarade 72 procent att covid-19 varit mer negativ för kvinnor än män på kort sikt, och i firmans Global Risk Report 2021 konstateras att 70 procent av arbetande kvinnor i de största världsekonomierna tror att deras karriär försämrats av pandemin.

”Det är förvånansvärt höga siffror och samsyn att man tror att det blir sämre”, konstaterar Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och tidigare generaldirektör på Finansinspektionen.

Förklaringen ser han i att en hel del under pandemin fallit tillbaka i gamla mönster.

”Män tenderar att komma tillbaka till jobbet tidigare. Det kanske är fler män som under hela pandemin sitter lite mer på kontoret och nätverkar där. I stället för att inkludera mer så kan det ha blivit mer av små grupper av nära personer som sitter och jobbar tajtare tillsammans.”

”Det är mycket fokus på mångfald och jämställdhet i dag i formella grupper, men i kriser som denna blir saker och ting lätt mer informella.”

”I de informella sammanhangen är det mer så att ”det blir som det blir.”

Martin Andersson på Oliver Wyman. Foto: Jesper Frisk

”Problematiken under många år har ju varit de informella diskussionerna och forumen där män pratar med andra män vilket blir exkluderande, även om det inte är syftet. Det är många män i ledande befattningar som fortsätter jobba tillsammans under pandemin och de grupperna kan jag tänka mig svetsas ihop ännu mer. Det gör man under stressade situationer och vi lever under en stressad situation i dag.”

Här ser Martin Andersson nu en ökad risk för bakslag i jämställdhetsutvecklingen.

”Är det så många som tror att det finns en risk för backlash så kommer det en backlash om man inte aktivt försöker motverka den.”

Han menar att det krävs ordentlig vaksamhet ute i företagen nu.

”Hur ser det ut när vi så småningom successivt börjar komma tillbaka till jobben? Behöver man vidta särskilda insatser och se till att det inte bara är de som först kommer tillbaka som plötsligt blir de som kör och styr allting?”

Han varnar också för att inte ha med detta i beaktande i planerna för den förändrade arbetssituationen efter pandemin, med en ofta ökad andel hemarbete.

”Näringslivet har varit fantastiskt på att snabbt anpassa sig till att jobba hemifrån, från en i många fall allmän skepticism till att det nu är det nya normala. Men att nu sedan hitta formerna för hybridvarianterna måste man tänka väldigt noga inför, annars är det lätt att det går fel.”

Han menar att det kan öka inkluderingen på många sätt om man hanterar det rätt.

”Om man tillåter mycket mer flexibla arbetsmöjligheter och hittar rutiner för det. Men det krävs medvetna beslut och att man tänker igenom alla konsekvenser ordentligt.”

Hur män respektive kvinnor upplever och påverkas av hemarbete råder det dock delade meningar om bland forskarna.

En relativt färsk studie från Chalmers, Covid 19 – Working from home, om pandemin och hemarbetets effekter visar att kvinnor upplever arbetsmiljön hemma som sämre än vad män gör. Kvinnor drabbas i högre utsträckning av utmattning, huvudvärk, rygg- och nackproblem och generell stelhet i kroppen.

Enligt tyska forskare vid Hans Böckler-stiftelsen lägger män som jobbar hemifrån två timmar mer på arbetet varje vecka än manliga kolleger som inte jobbar hemma, men utan att hemmajobbarna för den skull ägnar mer tid åt barnen.

Men det finns som sagt också studier som pekar på motsatsen.

Kvinnor som grupp upplever större fördelar med distansarbete än män som grupp. Kvinnor upplever att de får mer tid över till familjen när de arbetar på distans, konstateras i en rapport från fackförbundet ST. Män å sin sida verkar inte uppleva dessa fördelar i lika stor utsträckning. Det är exempelvis fler män som inte upplever någon större skillnad i balansen mellan fritid och arbetstid. Medan fler kvinnor upplever att det blivit till det bättre.