Bolag som Oatly och Beyond Meat har väckt stor uppmärksamhet under senare år. Di listar de svenska bolagen och produkterna att hålla koll på inom foodtech-sektorn.

Good Idea - ny dryck från Oatly-bröderna

Oatly-bröderna Björn och Rickard Östes senaste projekt, baserat på forskning från Lunds universitet, är drycken Good Idea, framtagen för att balansera blodsockret och minska risken för att bli sötsugen efter måltider. Efter att ha lanserats på den amerikanska marknaden via bland annat Amazon redan för ett par år sedan har drycken nu släppts på prov i en handfull Ica-butiker i Sverige. Planen är en bredare utrullning via hotell och konferenser så snart pandemin är under kontroll.

Eslam Sarah är grundare av företaget Lupinta. Foto: Jenny Leyman

Lupinta - svenska lupiner ska ersätta sojan

Lupinta, med grundaren Eslam Sarah i spetsen, har tagit fram ett alternativ till kött och sojabönor. Produkten baseras på lupinbönor, en baljväxt som kan odlas lokalt i Sverige och därmed minskar behovet av importerat sojaprotein. Bolagets första produkt är tempeh, en fermenterad filé som kan stekas, grillas eller användas i grytor. Sedan någon månad tillbaka finns produkten med i Icas centrala sortimentskatalog och ett 80-tal butiker har redan tagit hem den.

Under Orklas varumärke Frankful ingår färs gjord på ärtprotein och fryst riven ”ost” tillverkad av kokosolja.

Frankful - ärtfärs till tacomyset

Livsmedelsjätten Orkla har utvecklat ett växtbaserat och klimatvänligare alternativ till tacomiddagar för att ta upp kampen med marknadsledaren Santa Maria om svenskarnas fredagsmys. Målet är att satsningen ska skapa en ny miljardaffär på sikt. I sortimentet, som säljs under det nya varumärket Frankful, ingår bland annat färs gjord på ärtprotein, fryst riven ”ost” tillverkad av kokosolja och tomatsås från tomater som räddats från att bli matsvinn i annan produktion. Tacochipsen görs av rester från tillverkningen av tacobröd.

Orkla äger också det veganska varumärket Anamma, som köptes upp 2015. Anammas produktion flyttades då till Orklas fabrik i Eslöv i Skåne, där antalet anställda som arbetar med tillverkning av vegansk mat ökat med 85 personer sedan början av 2017.

Mette Lykke är vd för Too Good To Go.

Too Good To Go - dansk app mot matsvinn till Sverige

Intresset har varit stort för att minska matsvinnet genom att ”rädda mat” som annars skulle slängas av restauranger och kaféer. Svenska maträddar-appen Karma har till exempel uppmärksammats av Barack Obama. Tidigare i år fick Karma konkurrens när danska Too Good To Go etablerade sig i Sverige, efter att ha funnits i flera andra europeiska länder redan tidigare. Omkring en tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna, men med hjälp av bolagets app har användarna runt om i Europa räddat över 50 miljoner måltider så här långt.

Till skillnad från Karma och andra appar, där specifika måltider som blivit över annonseras ut, plockar försäljningsställena hos Too Good To Go ihop en kasse med den mat som blivit över i slutet av dagen. Kunden betalar en tredjedel av det ordinarie värdet på innehållet och restaurangen får en liten intäkt för mat som annars hade hamnat i soporna. Hittills har cirka 35.000 måltider räddats på de sju orter där tjänsten finns i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Västerås och Uppsala. Ytterligare ett sätt att rädda mat är via Matsmart, som säljer överblivna livsmedel till rabatterat pris via sin nätbutik och skickar produkterna hem till köparen.

Vultus - AI ska minska behovet av konstgödning

Teknikbolaget Vultus har utvecklat en lösning som ska minska användningen av konstgödsel i jordbruket med 30 procent samtidigt som produktiviteten ökar. Tekniken bygger på satellitdata som analyseras med hjälp av artificiell intelligens, för att avgöra hur jord och grödor mår och hur gödsel ska spridas på bästa sätt. Informationen skickas till fordonet som sprider gödsel medan det kör över fältet. Systemet kan ge rekommendationer ner till en precision för ytor på tio gånger tio meter.