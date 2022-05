Luften ska dammsugas på koldioxid – kostnad: 334 miljarder

Investeringen är tänkt att spridas ut över en fyraårsperiod. Pengarna är bland annat tänkta att gå till att bygga fyra anläggningar för direktinfångning av koldioxid och lagring av gasen runt om i USA. Varje anläggning ska årligen kunna lagra en miljon ton koldioxid.

Det är däremot inte klart vilken teknik som anläggningarna ska använda sig utav. I energimyndighetens plan nämns flera olika alternativ, som infångning av koldioxid med hjälp av kemikalier, borttagning av gasen med hjälp av biomassa och lagring av koldioxid i havet.

Kriterierna för projekten som ansöker om medel kommer bland annat vara kostnaden per ton infångad koldioxid och möjligheten till långsiktiga anställningar. De första anläggningarna beräknas inleda bygge från 2026 och vara i drift senast 2029.

Satsningar på direktinfångning av koldioxid från luften är inte särskilt vanliga. Den största anläggningen i drift finns på Island och kan suga in upp till 4.000 ton koldioxid per år. Koldioxid som sedan lagras permanent under jord. De tänkta amerikanska anläggningarna kommer tillsammans ha tusen gånger större sugkapacitet.

