LKAB missar utsläppsmålet: ”Inte på något sätt nöjda”

Trots stora förhoppningar om en grön återstart efter pandemin nådde de globala koldioxidutsläppen rekordnivåer i fjol. I den svenska industrin, som står för en dryg tredjedel av landets utsläpp, pågår just nu flera satsningar för att minska utsläppen. Men trots höga ambitioner går det långsamt.

LKAB, som räknas till landets femte största utsläppare, antog för tio år sedan ett mål om att sänka koldioxidutsläppen till 17 kg per ton produkt fram till 2020. Men trots att ribban sänktes kort därpå, till mindre än 23,9 kg per ton till 2021, nådde man inte dit heller. Istället landade utsläppen på 25,3 kilo per ton i fjol.

”Vi ser naturligtvis att det här är ett arbete som vi behöver fortsätta jobba med”, säger Anna Lidbom.

Förklaringen är att det som har störst effekt på utsläppen är produktionsnivån, som är svår att reglera. Varje gång verksamheten tvingas till ett stopp ökar utsläppen, eftersom det är energikrävande att starta upp verksamheten från noll. Under pandemin har stoppen som görs för att underhålla utrustningen blivit fler.

”Vi har behövt anpassa oss till restriktioner där vi inte kan ha för många personer samlade samtidigt, och därför har vi fått portionera ut stoppen vid fler tillfällen. Det innebär att vi har stått still längre, och det är inte bra för utsläppen”.

Att LKAB gradvis byter ut kol och olja mot bioenergi och elektrifierar sina fordon får därmed jämförelsevis liten effekt. Överlag sker utsläppsminskningar i industrin sällan gradvis utan i större steg i samband med teknikskiften, enligt Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

”Industrin är en investeringstung verksamhet där tekniken har lång livslängd, så när man väl gör en investering är man fast med den en längre tid. Dessutom handlar det om tajming, där rätt teknik ska finnas tillgänglig när man behöver uppdatera utrustningen ”, säger hon.

Så är fallet för LKAB, som tillsammans med Vattenfall och SSAB satsar stort på Hybrit, som hjälp av vätgas ska göra ståltillverkningen fossilfri. Anläggningen väntas stå klar 2045.

”Det är det som är vårt primära fokus, det är där vi gör den stora skillnaden”, säger Anna Lidbom.

Fortfarande kvarstår dock en rad hinder som måste övervinnas innan Hybrit blir verklighet. Det handlar om att få tillstånden på plats, och att säkra elförsörjningen.

”Vi kommer ha ett elbehov som på sikt blir större än hela Danmarks, så det är klart att där har vi en jätteutmaning”.

Trots att det förra utsläppsmålet inte nåddes är Anna Lidbom hoppfull om att bolaget ska nå nästa delmål, en utsläppsminskning med 25 procent till 2030.

”Jag tror inte att vi hade någon illusion om att det skulle vara lätt, vi vet att vi har varit beroende av fossila bränslen och vad det innebär för utsläppen. Men nu vet vi att vi har tekniken och ekonomin för att ställa om”.