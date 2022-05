Kunglig glans på impact-konferens

Impactkonferensen arrangeras årligen av Svenska Handelskammaren i London för att koppla ihop investerare, företagsledare, akademiker och politiker och samla de 'största tänkarna' kring grön återhämtning.

På årets agenda står alltifrån flygindustrins transformation och klimatneutral mobilitet till cirkulär handel, fossilfritt stål och en hållbar finanssektor. Bland talarna finns en rad tunga namn. Förutom utbildningsminister Anna Ekström (S) kommer bland annat Vattenfalls vd Anna Borg, SAS vd Anko van der Werff och SSAB:s vd Martin Lindqvist tala på konferensen.

Syftet är att i förlängningen hitta lösningar på vår tids stora frågor, genom inspirationsföreläsningar från nästa generations entreprenörer och företag som lyckats förändra sin verksamhet eller vänt upp och ner på sin affärsmodell.

”Vi lanserade konferensen förra året i kölvattnet av COP26 då vi såg en stor möjlighet till utbyte mellan svenska och brittiska aktörer, både inom näringsliv, politik och akademi. För att vi skall lyckas med en grön omställning krävs det dels samarbete men också kunskapsöverföring mellan sektorer, aktörer och över gränser. Just inom hållbarhetsområdet finns det mycket utrymme för utbyte av lärdomar och erfarenheter och Sverige har mycket att erbjuda. I slutändan är vi ju en representant för svenskt näringsliv.”, säger Peter Sandberg, vd för Svenska handelskammaren i London.

Vad kan den globala hållbarhetstrenden innebära för svensk export?

”Det är ingen hemlighet att Sverige och svenska företag i många avseenden ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Vi ser stor efterfrågan på svenska lösningar i Storbritannien, och man har ambitiösa planer från brittiskt håll. Till exempel ställer Storbritannien nu om till grön värme och har förbjudit gasuppvärmning av nybyggda hus från och med 2025. Här finns det utmärkta möjligheter för svenska bolag att ta plats. Utvecklingen går fort nu, så det gäller att visa framfötterna. Sverige har ett starkt varumärke på hållbarhetsfronten, och det skall vi lyfta till vår bästa förmåga.”, säger Peter Sandberg.

Sammanlagt deltar drygt 350 personer från såväl Sverige som Storbritannien under fredagen, som avslutas med en kunglig middag för att ”fira århundraden av vänskap och handel mellan Sverige och Storbritannien”. Huruvida någon representant från det brittiska kungahuset kommer delta är däremot oklart.

Impact 2022 - 27 maj

Konferensen arrangeras av Svenska Handelskammaren i Storbritannien, eller The Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom (The SCC) och samlar 25 talare och 350 gäster från svenskt och brittiskt näringsliv.