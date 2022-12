Kraftbolagen fortsätter jobba med miljöprövningen

Kraftbolagen kommer fortsätta arbeta med miljöprövningen av vattenkraften, trots regeringens besked om att den pausas under 12 månader. Nu efterlyser de konkreta åtgärder – och det snabbt. ”Jag tror inte alls att vi kan luta oss tillbaka”, säger Jens Bjöörn på Fortum.

Vattenkraftverken ska miljöprövas under 20 års tid.

Alla svenska vattenkraftverk ska genomgå miljöprövningar för att säkra att de följer EU:s vattenlagstiftning, men energiföretagen har länge varit oroliga för att det ska leda till ett stort produktionsbortfall.

Både Fortum FORTUM -0,06% Dagens utveckling och Statkraft var därför positiva när Tidöpartierna i oktober lovade att prövningarna skulle pausas. Sedan dess har branschen väntat på tydliga besked och fortsatt att arbeta med de juridiska processerna.

Nu bekräftar regeringen att prövningarna ska pausas under ett års tid. För Fortum och Statkraft innebär det att de omfattande ansökningar som de båda företagen skulle ha lämnat in i februari nästa år i stället kan lämnas in i februari 2024. Anders Bergman, ansvarig för miljöprövningar på Statkraft, är positiv till att de nu får mer tid men tycker inte att pausen fyller någon funktion i sig.

”Rent praktiskt kommer vi behöva fortsätta jobba med prövningarna, så det är inga svindlande förändringar. Vi får ett år till att förbereda oss och det är väl klart att det är bra”, säger han och upprepar sitt önskemål om att regeringen ska använda tiden till att föreslå mer konkreta åtgärder.

I grunden handlar det om vad som ska tillmätas störst vikt i avvägningen mellan elproduktion och miljönytta. Bolagen vill ha garantier för att den produktionsförlust man kommit överens om att miljöåtgärderna ska tillåtas innebära (som mest 1,5 TWh totalt) inte överskrids, eller åtminstone att det ska finns ett tydligt spann. Nu är det alldeles för otydligt, menar företagen, som befarar att energiproduktionen kommer få stå tillbaka rejält för miljönyttan.

”Vi tycker att den nationella planen är tydlig i att det ska vara en balans, men i de samverkansprocesser vi har varit i har det inte varit så. Länsstyrelserna föreslår åtgärder med väldigt stora produktionsförluster”, säger Anders Bergman.

Jens Bjöörn, public affairs-ansvarig på Fortum håller med.

”Det kan säkert vara rimligt att ta mycket vattenkraft i anspråk för miljöåtgärder, men då måste man se till att summan av produktionsförlusterna hamnar på det som är fastslaget, och nu finns det inga garantier för det”, säger han.

En försvårande faktor är att vattenkraften påverkar flera sötvattenlevande arter negativt, samtidigt som arbetet med att stoppa artförluster intensifieras. Just nu pågår till exempel FN:s globala miljömöte Cop 15, som kan utmynna i ett mål om att skydda mer natur.

För att minska den negativa påverkan på miljön föreslår Statkraft bland annat biotopvård och att återställa vattenflöden där gamla dammar finns kvar, men inte längre fyller någon funktion. Enligt Jens Bjöörn är Fortum öppna för att bygga fiskpassager, så att fisken kan vandra både upp- och nedströms, i de fall det är lämpligt.

”Det handlar om att åtgärderna ska vara effektiva. Om man ska bygga fiskvandringsvägar så ska man bygga det där det faktiskt gör nytta”, säger Jens Bjöörn.

Regeringen har ännu inte presenterat några konkreta förslag som förändrar hur miljöprövningen ska gå till, men har tydliggjort att energikrisen gör att ”varje kilowattimme räknas”. Det kan vara till kraftbolagens fördel. Nu efterlyser de snabba ryck.

”Vi vill att den här pausen ska vara så kort som möjligt, för vi har satsat så mycket resurser på att ta fram de åtgärder vi ska göra och vi har medarbetare som är anställda för att genomföra det här”, säger Jens Bjöörn.