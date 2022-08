Kina brukar konstgjort regn i kampen mot torkan

Pengarna fortsatte att strömma ut från den svenska fondmarknaden under första halvan av året. Mörkgröna fonder, med hållbara investeringar som mål, går dock emot trenden.

Så kallade ljusgröna fonder, som exkluderar vissa skadliga verksamheter, fortsätter att dominera svenskarnas fondsparande. Vid halvårsskiftet utgjorde dessa 89 procent av den totala fondförmögenheten, motsvarande 5.070 miljarder kronor.

Fonder med hållbara investeringar som mål, mörkgröna fonder, uppgick samtidigt till 223 miljarder kronor, motsvarande 4 procent av fondförmögenheten. Det visar halvårsdata från Fondbolagens förening.

Under första halvåret valde många att minska sitt fondsparande till följd av börsoro, och de hårdast drabbades de ljusgröna fonderna som uppvisade nettoutflöden på hela 55 miljarder under perioden.

Såväl mörkgröna fonder som kategorin övriga fonder gick dock mot strömmen och kunde redovisa nettoinflöden under första halvåret. Den mörkgröna fondförmögenheten ökade med 2,1 miljarder kronor under perioden. Det största nettoinflödet under andra kvartalet gick dock till kategorin övriga fonder, vilket kan förklaras av det stora intresset för hedgefonder, som ingår i kategorin.

”Investeringar i mörkgröna fonder står emot det totala uttaget ur fonder även i det andra kvartalet. Att det är just mörkgröna aktiefonder som har störst nettosparande visar sannolikt att spararna som väljer fonder med hållbarhet som mål också är väldigt långsiktiga och inte påverkas av att börserna gått utför hittills i år”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.