Kalifornien lanserar miljösatellit

Brown och Michael Bloomberg, exborgmästare i New York, leder nätverket "We're still in", som samlar krafter i USA som upprätthåller Parisavtalet trots att Trump meddelat att landet hoppat av.

Under mötet i San Francisco fick Brown frågan vad Trumps miljöarv kommer att bli.

"Det gränsar till inte bara galenskap, utan brottslighet, blev svaret", rapporterar The Nation.

"Det spåret han är inne på, han kommer att gå till historien som, vad? Lögnare, kriminell, dåre – välj själv."