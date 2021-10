Jättebankens mångfaldschef: ”Bra för aktieägarna”

Erika Irish Brown har titlarna Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer och Global Head of Talent på den amerikanska storbanken Citi.

Det som mäts blir gjort, säger Erika Irish Brown. Hon är ny mångfalds- och inkluderingschef på storbanken Citi och är samtidigt hoppfull om det går att sätta mycket mer ambitiösa mål bortom dem som redan är definierade och mäts i dag.

En aktuell fråga i hennes jobb just nu är hur föräldrar på Citi ska anpassa sig till hybridmodellen som den amerikanska storbanken har anammat efter hemmajobbandet under pandemin. Själv bor hon i New Jersey utanför New York och pendlar sedan någon månad tillbaka in till Manhattan ett par dagar i veckan.

”Det är intressant utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv utifrån att alla ska ha möjlighet att lyckas i en hybridsituation och utvärderas på samma villkor”, säger hon.

Erika Irish Brown är född och uppvuxen i Brooklyn, New York och utbildade sig först på det det statliga universitet Albany i staten New York. Hon har även en masterexamen från Columbia University på Manhattan som ledde till en position som ”senior associate” på Morgan Stanley.

När hon berättar om sin bakgrund är det tydligt att hon mest intresserad av att prata om vad Citi och andra organisationer hon har arbetat i har åstadkommit, snarare än om sig själv.

Erika Irish Brown pratar utifrån erfarenheten att vara i minoritet, som svart kvinna i bankvärlden. Hon säger att hon är privilegierad som fick stipendium för att utbilda sig och en praktik på Lehman Brothers som var särskilt ämnad för underrepresenterade grupper. Nu vill hon ge tillbaka.

Det har gått drygt tre månader sedan hon tillträdde rollen som chef för mångfald, jämställdhet och inkludering på Citi. Simultant med det är hon ansvarig för talang på banken – och hon tycker att innebörden bakom hennes båda titlar går hand i hand.

”En bra kandidatlista är en diversifierad kandidatlista. Jag ser en tydlig nexus mellan de två områdena och de är lämpliga att integrera”, säger Erika Irish Brown.

Hon har jobbat med mångfaldsfrågor globalt sedan 2005, senast på Goldman Sachs och innan det på Bloomberg och investmentbankerna Morgan Stanley samt Lehman Brothers. Hon har även arbetat som analytiker på USAs finansdepartement under Clinton-administrationen.

”I början av min karriär var mångfald och inkludering ett sidouppdrag på frivillig basis, och det kallades inte ens så på den tiden.”

Under 90-talet hjälpte hon människor att navigera i intervjuprocesser och analytiker med hur de skulle jobba med vissa chefer. Lehman Brothers var den arbetsgivare som gav henne sitt första jobb som analytiker, och även det företag som 15 år senare anställde henne som mångfalds- och inkluderingschef.

Förändringen för mångfalds- och inkluderingsfrågor under hennes karriär beskriver hon som enorm.

”Mycket av det har startat kring kön, men det har expanderats till allt från LGBTQ, etnisk tillhörighet, människor med funktionshinder och militärveteraner.”

Hon pratar också om det som ofta sätts ord på eller syns utanpå. Som att anställda ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen. Och att det finns ett ansvar för personalens mentala hälsa, en fråga som har satts större ljus på i spåren av pandemin.

”Den kommersiella aspekten av mångfald och inkludering och har också uppmärksammats mer”, säger Erika Irish Brown.

Det handlar till exempel om att kunna penetrera mer diversifierade marknader. Hon har även sett på nära håll hur mångfalds- och inkluderingsarbete har fördjupat kundrelationer, vilket i sin tur har lett till större lönsamhet.

”Ökad mångfald i organisationer har effekt på sista raden. Det ger marknads- investerings- och kundmöjligheter. Slutresultatet är inte bara bra för samhället, utan även för aktieägarna.”

Erika Irish Brown tror också det är något som kunderna efterfrågar, att företaget de anförtror sig till som banken med sina pengar har värderingar i linje med sina egna.

I dag spelar det även en stor roll inom ESG-ramverket (ESG står för Environmental, Social and Corporate governance reds.anm), lägger hon till.

Citi med sina runt 210.000 anställda är en stor organisation att hålla ihop. Det finns dels en central organisation för mångfald och talang, dels regionala team kopplade till olika divisioner. Erika Irish Browns jobb handlar om att samordna allt i en global strategi med regionala tillämpningar.

”Det finns inte en storlek som passar alla, men det vi kan göra globalt är till exempel att sätta könsrelaterade mål över gränserna.”

På Citi är målet globalt att ha 40 procent kvinnor i ledande positioner. I USA siktar man även på att 8 procent av ledande positioner ska representeras av svarta. 2018 var siffrorna 37 procent respektive 6 procent. Av storbankens anställda globalt är 50,8 procent kvinnor. 29 procent av landscheferna är kvinnor, och målet är 50 procent.

Det är ett hårt jobb att förändra det ”status quo” som många gånger råder när det gäller mångfaldsfrågor, menar Erika Irish Brown. Ofta handlar det inte om ett medvetet motstånd, utan att folk är vana vid att göra som de alltid har gjort.

Hon vill driva stora förändringar så snabbt som det bara är möjligt – det håller henne vaken på nätterna.

”Mångfalds- och inkluderingsteam jobbar väldigt hårt. Det är professionellt, strategiskt och emotionellt. Vi gör det här för vår passion och dedikation till att förändra läget, och vi har alltid velat bevisa att det finns en affärsmässighet i det.”

Citi i Norden Citi är en global storbank med bas i USA som har haft kontor i samtliga nordiska länder sedan 70-talet. I Sverige har banken varit etablerad sedan 1976 och har närmare 100 medarbetare i Stockholm.

Läs också: Brutala mord satte fart på Spotifys mångfaldsarbete