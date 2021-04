Investerarnas krav på mångfald växer globalt

En ökad andel kvinnor i styrelserummen har länge varit en prioriterad fråga i Sverige. Men utanför landets gränser har även andra former av representation hamnat allt mer i fokus.

I december skickade amerikanska Nasdaq in en ansökan till USA:s finansinspektion, SEC, om att få rätten att få ställa krav på de noterade bolagen att ha minst en styrelsemedlem som är kvinna och minst en som identifierar sig som antingen en underrepresenterad minoritet eller som LGBTQ. I dag når endast en fjärdedel av bolagen noterade på Nasdaq upp till kravet.

Förslaget, som blivit omdebatterat, väntas enligt Wall Street Journal godkännas eller avslås av SEC i sommar.

Nasdaq är inte ensamma, utan deras nya krav följer i kölvattnet av en rad liknande initiativ i branschen. Världens tre största kapitalförvaltare, Blackrock, State Street Global Advisors och Vanguard, liksom bankjätten Goldman Sachs, har samtliga presenterat olika mångfaldskrav det senaste året.

I USA har även delstaten Kalifornien börjat kräva mångfald i styrelser i de bolag som är baserade där.

Hos Nasdaq Stockholm ligger inga nya krav i korten. Man har dock börjat uppmana bolag som vill noteras att behandla jämställdhet och mångfald som en prioriterad fråga. Handelsplatsen genomför även, tillsammans med Allbright och SVCA, en serie utbildningar i hur man jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Läs mer: Börsen i mångfaldssatsning med Allbright

”Utbildningarna startade under första kvartalet och pågår under året. Vi samlar löpande in feedback från bolagen för att utvärdera satsningen i slutet av året och då avgöra hur den skall utvecklas”, meddelar Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm, till Di.

Lin Lerpold är forskare inom social hållbarhet vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon pekar på en rad faktorer som hon menar drivit upp mångfaldsfrågan på finansbranschens agenda.

”Strukturella ojämlikheter i alla sfärer har blivit mer synliga i spåren av Black Lives Matter-rörelsen och under pandemin. Finansjättarna följer efter de konsumentnära bolagen, som ser en långsiktig lönsamhet i området och dessutom har en önskan att ta sitt samhällsansvar genom att ställa krav på mångfald hos sig själva och sina intressenter”, säger hon.

Lin Lerpold, forskare inom social hållbarhet vid Handelshögskolan. Foto: Amanda Lindgren, Amanda Lindgren, Amanda Lindgren

Lin Lerpold ser även en ökad trend mot att bolag mäter mångfald inte bara i ledning och styrelse utan även bland anställda i stort.

”Fler och fler bolag pratar om mångfald, även om jag tror att steget att våga börja identifiera, mäta och agera ligger längre bort. Jag tror att allt fler kommer att börja arbeta med olika form av jämlikhetsdata framåt”, säger hon.

Hon håller till viss del med de skeptiker som säger att insamlad data kan användas i felaktigt syfte. Men att det som många hävdar skulle handla om registrering tycker hon är direkt fel, och vill istället lyfta fram att jämlikhetsdata måste bygga på frivillighet, anonymitet och självidentifikation.