Ingenjör vill knäcka mångfaldskoden

Mångfald är inte bara en hr-fråga, menar Sheree Atcheson, chef för mångfald och inkludering på den globala digitalbyrån Valtech.

I sin nyutkomna bok ”Demanding More: Why diversity and inclusion don't happen and what you can do about it” listar hon en rad verktyg för att uppnå mångfald inom en organisation. Från att engagera mellan- och seniora chefer till att planera för hållbar förändring snarare än snabba vinster.

Sheree Atcheson har beskrivits som en av den brittiska teknikbranschens mest inflytelserika kvinnor, med en bakgrund först som mjukvaruutvecklare och senare chef för mångfald och inkludering på en rad olika företag, bland annat konsultbolaget Deliotte.

Under sin uppväxt i 90-talets Tyrone på Irland blev Sheree Atcheson, som är adopterad från Sri Lanka, själv utsatt för rasism. När hon senare studerade till ingenjör på Queen's University Belfast var hon en av endast tio kvinnor bland klassens 100 studenter.

”Jag är väldigt van vid att vara 'den enda' och har verkligen mött mycket rasism under min uppväxt. Oavsett privilegiet att bli adopterad finns fortfarande nyansen i att växa upp i en extremt vit kontext under 90-talet. Det var en annan tid då”, säger hon.

I dag bor hon utanför London, och rollen som global mångfalds- och inkluderingschef på Valtech har hon haft sedan maj i år. Valtech är en digital byrå som jobbar med affärstransformation och har över 4.000 anställda från 18 länder på 51 kontor. I Stockholm har företaget drygt 250 medarbetare.

Enligt Sheree Atcheson har Valtech jobbat med mångfald och inkludering på sina kontor i många år, men först under det senaste året har arbetet formaliserats. Byrån har satt upp en global strategi, med regionala och lokala förgreningar, och tillsatt ett globalt mångfalds- och inkluderingssråd med personer från de olika regionerna. Man har också implementerat ett globalt datainsamlingsprogram för att systematiskt följa upp mångfalden inom organisationen.

Andelen kvinnor på Valtech pendlar mellan 23 procent och 57 procent, beroende på avdelning. När det gäller LGBTQ och etnisk tillhörighet samlas den datan inte in i dagsläget, då många lokala lagar inte tillåter det.

Sheree Atcheson ser flera anledningar till varför mångfald är svårt att uppnå. En är att många människor helt enkelt inte vill se en förändring.

”Vi måste förstå den systematiska exkludering som har orkestrerats för att kunna motverka den”, säger hon.

Hon tycker dock att en förändring börjat anas i näringslivet, till exempel när det kommer till kvinnor i ledarskapsroller och synen på icke-binära människor.

”Men det gäller att inte vila i det och stanna upp för att vi har gjort framsteg. Förändring tar tid.”

Sheree Atcheson varnar även för det hon kallar ”uteslutande inkludering”. Att endast inkludera kvinnor räcker inte, säger hon, utan man måste i det även ta hänsyn till kvinnor med olika etnicitet, kvinnor med ett funktionshinder och olika kvinnors sexuella läggning.

”Kvinnor finns av många sorter och det är viktigt att mångfalds- och inkluderingsstrategier svarar mot det”, säger hon.

Fakta Sheree Atcheson Bakgrund: Irländsk datavetare, född i Sri Lanka. Har tidigare varit chef för mångfald och inkludering på konsultbolaget Deliotte, banken Monzo och medarbetarplattformen Peakon. Har skrivit artiklar för Forbes, Thomson Reuter Foundation och The Guardian. Är författare till boken Demanding More: Why Diversity and Inclusion Don't Happen and What You Can Do About It som gavs ut 2021. Är engagerad i organisationen Women Who Code med över 300.000 medlemmar, som vill inspirera kvinnor till att jobba med teknik. Ålder: 30 år

Trots att Sheree Atcheson började sin karriär som programmerare började hon stegvis arbeta mer och mer med inkluderingsfrågor.

”Efter några år blev det uppenbart för mig att jag hade två jobb och jag var tvungen att göra ett val. Med min kompetens, passion att förändra saker och mitt sätt att tänka som en mjukvaruingenjör var det tydligt att jag skulle göra mer nytta inom mångfalds- och inkluderingsområdet.”

Arbetsupplägget från tiden som programmerare tog hon däremot med sig i sin nya karriär.

”Jag har anammat samma metodik som jag använde som ingenjör och använder mig av agila metoder (en systematisk process där man jobbar med kontinuerliga delleveranser reds.anm), vilket innebär att jag konstant itererar (upprepar tills önskat resultat uppnås), samlar in feedback, lyssnar in och förändrar”, säger hon.

Som chef för inkludering rapporterar Sheree Atcheson direkt till Valtechs strategiska chef. Hon tycker att det är viktigt att mångfaldsfrågorna inte bara hamnar hos hr – utan att de genomsyrar allt.

Hon tycker att det finns en ökad medvetenhet kring mångfalds- och inkluderingsfrågor i näringslivet, men säger samtidigt att många företag är fast i början av arbetet och kommer inte vidare.

”Det jag tror skulle göra stor skillnad är lagstiftning, som till exempel kring lönegap mellan könen. Då hålls företagen ansvariga och tvingas vara transparenta”, säger hon.

Den processen har startat i flera länder, vilket symboliskt skulle innebära att alla jobbar mot samma mål.

”Innan pandemin började fanns det till exempel också en diskussion i Storbritannien om lönegap mellan olika etniska grupper. Sedan kom pandemin och det gjordes andra prioriteringar, men jag hoppas att vi plockar upp det igen”, säger Sheree Atcheson.