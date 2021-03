Hon satsar pengarna på framtidens mat

”Livsmedel, medel för liv, kanske vårt vackraste svenska ord. Det är klart att det är det här området jag ska fokusera på ”, konstaterar Carolina Sachs som efter 25 år med hållbarhetsfrågor och de senaste tolv som generalsekreterare i Axfoundation, startat investmentbolaget Martas Explorers med fokus på just framtidens matsystem.

”Livsmedelssystemet står för nästan 30 procent av de globala utsläppen. Om vi ska kunna mätta 10 miljarder människor så måste det vi äter vara hållbart och hälsosamt för oss samtidigt som det är hållbart för planeten.”

Namnet på det nu ett och ett halvt år gamla investmentbolaget för tankarna till den välkända ön vid Cape Cods södra kust i USA, men det är inte Marthas Vineyard som inspirerat Carolina Sachs och hennes medgrundare Catharina Finin Versteegh.

”Marta är en avlägsen kvinnlig släkting. Explorers ville vi ta med för att vi är två nyfikna individer, plus att det är ett namn man kommer ihåg.”

Det finns en rad utmaningar med såväl produktion som konsumtion av livsmedel, allt från att en tredjedel av maten slängs någonstans längs kedjan till den ojämna fördelningen av näring över världen.

”Vi har sedan efterkrigstiden haft fokus på avkastning i form av kilogram per ytenhet vilket resulterat i en hög produktion, men av delvis tomma kalorier. Ju mer globaliserade vi blivit ju mer ensidigt äter vi. Runt 200.000 växtarter i världen är ätbara för människor. Ändå äter vi bara drygt 200. Vi måste få in en ökad mångfald i vår kost och fokusera mer på avkastning i form av näringstäthet per ytenhet.”

Under sitt yrkesliv har Carolina Sachs kommit i kontakt med många fantastiska initiativ och företag i tidiga faser i livsmedelsbranschen och sett såväl utvecklingsmöjligheter som behovet av finansiering.

”Jag började fundera över på vilka andra sätt jag kunde vara med och se till att matsystemet blev en del av lösningen istället för en del av problemet. Tillsammans med min goda vän Catharina Finin Versteegh, som jobbat med social hållbarhet i finanssektorn, startade vi Martas Explorers.”

Hittills har de båda grundarna gjort fem investeringar i allt från Lifvs, med obemannade butiker, till Grönska Stadsodling, som utvecklar teknik för och odlar grönsaker och örter i vertikala system. Ytterligare en investering är på ingång berättar Carolina Sachs.

Med egna pengar investerar de mellan 250.000 och 1,5 miljoner kronor i varje bolag, men alltid i dialog med andra investerare, alltifrån de stora AP-fonderna till mindre aktörer som de själva.

”Det som är viktigt är att alla investerare, och det finns många fler nu än när vi började, går in med gemensam syn på vart bolaget är på väg.”

För klimatfrågan har vi globala strategier på plats, nästa kritiska fråga är biologisk mångfald menar Carolina Sachs.

”Vi tittar på precisionsbolag inom jordbruk, allt från robotar som pollinerar fruktträd till olika företag som jobbar med satellitbildsanalyser. Vi tittar också på bolag inom ramen för proteinskiftet, särskilt ”precision fermentation” där vi ligger och bevakar men inte har hittat något ännu som känns rätt.”

Andra områden som de båda grundarna håller ett vakande öga på är den blåa ekonomin och food-as-software.

”Mat som tillverkas i labb bygger på data. Om livsmedel tillverkas i labb spelar det ju mindre roll var det produceras. Kan det då bidra till att få till en mer rättvis fördelning av maten i världen? Då utbyter vi i högre grad data med varandra snarare än råvaror.”

Mot bakgrund av en ökande branschglidning tittar de också långt utanför livsmedelssektorn.

”Vi ser alltfler ingrediens- och materialbolag vars resurser kan användas brett i allt från drivmedel och kosmetik till livsmedel. Sedan har vi ju food as medicine som också är intressant”, säger Carolina Sachs.