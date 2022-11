Högst på bankens önskelista: Koldioxidfångare

SEB SEB A -0,30% Dagens utveckling Greentech Venture Capital, som startade i slutet av 2020, investerar i grön teknik med fokus på transformativa idéer som på ett avgörande sätt kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser eller förhindra att de planetära gränserna överskrids. Det kan till exempel handla om investeringar inom förnyelsebar energi, material, vatten- och jordbruksteknologi, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering.

”Vi vågar ta oss an svårare mer komplexa teknologier som exempelvis slamhantering och vågkraft. Eftersom vi är finansierade genom SEB:s balansräkning kan vi lägga mycket tid på att förstå potentialen i ny teknik. Många andra riskkapitalbolag har kanske inte den tiden och möjligheten utan investerar i det de redan kan”, säger Markus Hökfelt, investeringschef på SEB Greentech VC i samband med SEB:s hållbarhetskonferens på tisdagen.

”Vi tror att det är i den gröna omställningen de bästa och största affärsmöjligheterna kommer att finnas.”

Som grundplåt fick Markus Hökfelt och hans team 300 miljoner kronor för att investera i grön teknik, ett mandat som nyligen höjdes till 600 miljoner kronor.

”Hittills har vi investerat 100 miljoner fördelat på fem bolag. Jag tror att nuvarande mandat kommer att räcka till 2025 då jag räknar med att vi har runt 25 bolag i portföljen.”

SEB Greentech VC går in med mellan 10 och 40 miljoner kronor som en första investering, men kan därefter göra uppföljande investeringar. Någon uttalad exithorisont finns inte.

”Vi vill följa bolagen länge, och utveckla dem över tid.”

Vad letar ni främst efter just nu?

”Högst på önskelistan står bolag med tekniker för att fånga in koldioxid. Helst vill vi hitta teknologier som är globalt skalbara men vi är inte säkra på att det finns. Med tanke på att inga länder når sina utsläppsmål kommer vi inte hinna ställa om i tid utan hjälp av tekniker för att fånga in koldioxid”, säger Markus Hökfelt.