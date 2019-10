H&M: Företag kan inte dölja eller försköna sin del i klimatkrisen

2016 satte H&M-gruppen som mål att vara klimatpositiv 2040, alltså att verksamheten ska binda eller samla in mer koldioxid än den genererar i hela värdekedjan. Det är ett tufft mål som har godkänts av Science Based Targets Initiative och ligger i framkant i modebranschen.

Steg nummer två är därför att använda informationen för att öka medvetenheten, främst internt för att kunna jobba med målsättningsprocesser och få in det i de olika funktionernas dagliga arbete.

Att scope 3-utsläppen är höga i förhållande till de utsläpp som ligger inom den egna verksamheten beror delvis på att den globala modejätten har gjort stora investeringar i förnybar energi, som i dag står för 96 procent av all energianvändning.

I H&M-gruppens fall handlar det bland annat om estimat för hur mycket koldioxidutsläpp som genereras när kunderna tvättar sina kläder och hur mycket energi enskilda leverantörer har använt för att producera just H&M:s kläder.

Mindre organisationer kan ta vara på dialogen från externa intressenter om de bara sätter i gång att mäta och redovisa utsläppen så gott de kan.

”Se det som en resa. Med ökad medvetenhet blir det lättare att inkludera andra aktörer vilket gör det enklare att fatta rätt beslut”, säger Kim Hellström.

En stor del av de svenska börsbolagen redovisar inte sina utsläpp i scope 3. Vad har du för budskap till dem?

”Mitt budskap är: tänk om. Vi är på väg in i en verklighet där företag inte kommer att kunna dölja eller försköna sin del av den här pågående klimatkrisen. Jag tror att all sorts ’greenwashing’ (att i marknadsföring framställa bolaget som miljövänligare än det är, Di:s anm) kommer att straffas av konsumenterna i takt med att deras medvetenhet ökar, så undvik alla former av försköning.”