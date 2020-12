Handelsbanken: Taxonomin utesluter svenska fastighetsbranschen

EU:s kommande taxonomi över hållbara affärsverksamheter välkomnas av Handelsbanken. Banken hoppas att taxonomin leder till ökade investeringar i gröna aktiviteter, men menar att det är viktigt att den får legitimitet som ett rättvisande klassificeringssystem. Flera svenska branscher pekar på att de inte ser ut att platsa i taxonomin och Handelsbanken menar att även fastighetssektorn riskerar att hamna utanför.

”Svenska fastigheter och svenskt byggande ligger långt fram i miljö- och klimathänsyn. Trots det skulle endast en mycket liten del av svenska fastighetsmarknaden bedömas som grön under nuvarande taxonomikriterier. Branschen skulle därmed inte få en rättvis klassificering under taxonomin, och därmed inte heller under kommande styrning från EU”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken, till Aktuell Hållbarhet.

Enligt henne riskerar svenska fastigheter att inte bli aktuella för grön finansiering på grund av skillnader i energiklassificeringssystemen. Den energideklarationsskala vi har i Sverige medför att energiklass A är väsentligt svårare att uppnå i Sverige, Finland och Norge än i många andra europeiska länder.

Kommer det bli svårare för företag som inte klassas som hållbara att få finansiering från er?

”Vi kommer fortsätta finansiera områden även utanför de allra mest grönklassade aktiviteterna. Om vi skulle sluta med det riskerar vi att motverka omställningen, snarare än skynda på den. Ett helt vanligt småhus som inte är i toppskiktet av energieffektivitet ska naturligtvis också kunna få ett bolån.”