Hälften av avdragen för resor felaktiga: ”Rör sig om stora belopp”

I slutet på förra veckan meddelade statsminister Ulf Kristersson och regeringen att det nuvarande reseavdraget blir kvar. Det reformerade reseavdraget som sju av åtta riksdagspartier beslutade om i somras kommer inte att införas den 1 januari nästa år. Kritiken mot beslutet har varit skarp. Ett argument som motståndare till det gamla reseavdraget ofta använder är att det fuskas mycket med det. Så hur omfattande är detta fusk egentligen?

LÄS OCKSÅ Kritikstorm mot regeringens nya reseavdrag – ”fullständig katastrof”

Enligt Skatteverket drar svenskarna av cirka 20 miljarder kronor årligen på sina resor. År 2020, som är det senaste året myndigheten kan presentera siffror för, gjorde omkring 775.000 personer avdrag för resor till och från jobbet. Det året präglades dock av coronapandemin, varför antalet var lägre än normalt. Ett vanligt år brukar det röra sig om cirka 875.000 personer, enligt Skatteverket.

Enligt undersökningar och kontroller som Skatteverket genomfört under åren ligger felfrekvensen för avdraget på omkring 50 procent, uppger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på rättsavdelningen på Skatteverket

”Det är mycket. Det är en stor felkälla”, konstaterar hon.

Hur ofta felen går i riktningen att en person försöker dra av för stora belopp vet hon inte, men det är så det oftast ser ut.

”Det här är ett avdrag där man drar av för mycket. Att man drar av för lite kan säkert hända, men det är undantagsfall”, säger hon.

I en SOU från 2019, ”Skattelättnad för arbetsresor”, skriver utredarna att 48 procent gjort felaktiga avdrag. Enligt samma källa ska 46 procent ha gjort avdrag till sin fördel, medan 2 procent gjort fel till sin nackdel.

Siffrorna hänvisar tillbaka till en undersökning från 2003, men utredarna drog 2019 slutsatsen att ”varannan person som redovisade reseavdrag gjorde fel och att det alldeles övervägande antalet fall var fel till egen fördel”.

Det vanligaste felet är enligt samma utredning otillräcklig tidsvinst. För att få göra avdraget ska tidsvinsten med bil vara minst två timmar jämfört med allmänna kommunikationer. Ett annat vanligt fel är att den yrkande gjort avdrag för fler dagar än vad personen faktiskt arbetat.

En felfrekvens på omkring 50 procent där de allra flesta yrkar på högre avdrag än de har rätt till innebär att staten går miste om stora belopp, konstaterar Pia Blank Thörnroos.

”Om nära 50 procent av avdragen är helt fel skulle det röra sig om 10 miljarder kronor. Jag vill inte säga att det är så det ligger till – men det rör sig om stora belopp”, säger hon och fortsätter:

”Om det vid kontroll visar sig att man inte uppfyller kravet på tidsvinst – ja, då är hela avdraget fel.”

Skatteverket uppskattade i fjol att skattefelet för felaktiga avdrag för arbetsresor uppgick till cirka 2,4 miljarder kronor per år under perioden 2016–2018.

För att kontrollera en individs tidsvinst måste Skatteverket aktivt fråga personen i fråga var hen bor och var hen arbetar. Enligt det förslag som riksdagen röstade igenom i juni men som nu skrotas skulle arbetsgivaren uppge var personens arbetsplats ligger. Det skulle underlätta arbetet, anser Pia Blank Thörnroos.

”Skatteverket skulle föredra att när man ändrar tillbaka reglerna ändå behöll kravet på att ange sin arbetsplats. Det skulle göra avdraget lättare att kontrollera.”

När man nu ändrar tillbaka blir det fortsatt svårt för er att stävja fusket?

”Ja, det blir business as usual. Vi får fråga och de som har gjort ett avdrag får svara. Och så får vi utreda hur det är. Det är ingen kontroll som sker med automatik, den kräver handläggare som tittar på varje ärende och gör en bedömning. Det kräver resurser.”

Vinnare och förlorare

I det reformerade reseavdraget, som röstades igenom i somras, är avdraget avståndsbaserat istället för tidsbaserat. Enligt förslaget kommer också pendlare beskattas lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker. En annan ändring är att kompensationen blir en skattereduktion istället för ett avdrag. Nu blir det fortsatt enbart bilresor som kan dras av.

Den grupp som har mest att vinna på nuvarande utformning av reseavdraget är de med hög inkomst och långa reseavstånd. Ett exempel: Den som har rätt till reseavdrag för bilresor och arbetspendlar 10 mil enkel väg med bil 210 dagar per år, kan fortsatt göra ett avdrag på omkring 67.000 kronor. Med en marginalskatt på 52 procent förblir skattelättnaden 35.000 kronor per år. Enligt det nu stoppade förslaget skulle den högsta möjliga skattereduktionen bli 13.650 kronor per år, alltså en minskning med drygt 21.000 kronor.



Enligt den statliga myndigheten Trafa är det de hushåll som ligger i inkomstintervallet 800.000–899.999 kronor som kör längst sträcka per år.



För dem som utnyttjat maximalt kilometeravdrag för driftsfaktiska bilkostnader blir det försämringar oavsett avstånd, på mellan 300 kronor och 98.000 kronor per år, beroende på avstånd och marginalskatt.

Förlorare på att det reformerade avdraget inte införs är, enligt Trafa, en femtedel av de cirka 700.000 som arbetspendlar med kollektivtrafik som går miste om kostnadssänkningar med i genomsnitt 4.100 kronor per år. Även de som samåker går miste om avdraget. Det finns inga ekonomiska vinster rent skattemässigt att samåka. I systemet som nu behålls får enbart föraren göra skatteavdrag. Enligt det skrotade förslaget kan samtliga i en bil göra avdrag.



Totalt hade 260.000 fler svenskar omfattats av det reformerade avdraget.