Guterres: BNP inte ett sätt att mäta välstånd

Det globala välståndet är i fara. Det konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres under sitt anförande då FN-konferensen Stockholm +50 invigdes.

”Till stor del eftersom vi inte har hållit våra löften om miljön. Samtidigt som vi blivit mer välmående, har vårt ekologiska fotavtryck har blivit ohållbart stort”, sa han.

Vi står i dag inför tre planetära kriser, enligt Guterres. En klimatkris, som varje år kräver allt fler offer. Allt svagare ekosystem med förlust av biologisk mångfald samt miljöförstöring och nedskräpning.

”Vi måste byta kurs nu och avsluta vårt meningslösa och suicidala krig mot naturen.”

António Guterres poängterade att vi vet vad vi behöver göra och att vi i allt högre utsträckning också har verktygen för det.

”Men vi saknar ledarskap och förmåga till samarbete”, sade han och bad samtliga ledare att kliva fram och ta ansvar.

År 2030 måste utsläppen av växthusgaser ha minskat med 45 procent om vi ska ha en chans att klara målet om nettonollutsläpp till år 2050, påminde generalsekreteraren. Han konstaterade också att rika länder måste ta ett större ansvar för finansiering av omställning och anpassning.

För att lyckas måste världen transformera den ekonomi som belönar utsläpp, och gå bortom BNP-måttet då vi mäter tillväxt och välmående, menar António Guterres.

”Låt oss inte glömma att när vi förstör en skog skapar vi BNP. När vi överfiskar skapar vi BNP. BNP är inte ett sätt att mäta välstånd i dagens värld”, sade Guterres på Älvsjömässan och möttes av applåder av församlingen.

Målet måste vara att skifta till en cirkulär ekonomi, menade han.

”Det kräver multilateralism baserat på tillit och samarbete.”

Varje regering, företag och individ har en roll att spela, poängterade han.

”Genom historien har mänskligheten visat att vi klarar stora saker. Men bara när vi arbetar tillsammans.”

Stockholm +50

Högnivåmötet som går under namnet ”Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility” äger rum i Stockholm den 2–3 juni.

Sverige och Kenya står som värdar till mötet, dit alla FN:s medlemsländer bjuds in.

Stockholm+50 ska uppmärksamma att det har gått 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Det mötet resulterade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, som innehåller flera principer om miljö och utveckling, men också i att FN:s miljöprogram Unep bildades och att Världsmiljödagen instiftades.

Men ambitionen med mötet i Stockholm i juni är också att ”öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla”, utifrån de åtaganden som världens länder redan har gjort.

TT