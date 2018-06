Gruvföretagen sätter press på regeringen

Frånvaron av konkreta åtgärder för att förenkla tillståndsprocesserna är "regeringens mest saknade initiativ", skriver Svemin. Branschorganisationen har jämte myndigheten Tillväxtanalys under veckan publicerat varsin rapport som delvis kretsar kring problematiken med att tillståndsprocesserna för nya gruvor är oförutsägbara och långdragna. Tillväxtanalys skriver att de institutionella riskerna för investerare i gruvbranschen har ökat, bland annat beroende på att gruvbolag gått bet sent in i tillståndsprocesserna. Tillståndsprövningen uppfattas av många gruvbolag som godtycklig, eller rent av slumpmässig, och nästan alltid onödigt tidsödande och kostsam.

Svemin stämmer in i den kritiken och skriver i rapporten "Tolv reformer för gruv- och stålnationen Sverige" att det allvarligaste är bristerna i rättssäkerheten:

"Olika delar av vad som för det enskilda företaget är ett och samma ärende hanteras ofta av flera olika myndigheter vars kompetens och bedömningar kan skilja sig åt, vilket skapar osäkerhet och oförutsägbarhet i processen".

I rapporten kräver man att det införs en tidsgräns för tillståndsprocesserna. Tillväxtanalys föreslår att regering och riksdag till att börja med sätter ner foten för hur den svenska tillståndsprocessen ska se ut, i synnerhet i förhållande till de EU-direktiv på miljöområdet som Sverige måste anpassa sig till. Dessutom föreslår man att regeringen skapar en så kallad "one stop shop", istället för att det som i dag är en rad olika myndigheter som har inflytande över processen, var och en från sitt perspektiv.

Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag studerat hur staten skulle kunna främja investeringar i utvinningen av så kallade innovationskritiska metaller och mineraler. Det är metaller som är centrala i omställningen till ett hållbart samhälle och används i elektronik och batterier men också i vindsnurror och solceller. Slutsatsen i rapporten är att gruvklimatet i Sverige i dag riskerar att skrämma snarare än locka investerare. Det finns, enligt Tillväxtanalys, dessutom en jämförelsevis extremt låg allmän acceptans för ny gruvbrytning i Sverige.

"Bilden över ganska lång tid har varit att nya gruvor mest är ett miljöproblem. Men med den kunskap vi nu får, nämligen att vindkraft, solpaneler och hela det digitaliserade samhället behöver de här metallerna, förändrar logiken. Ska vi klara den gröna omställningen så har vi behovet och då bör vi ha produktion av dem på ett hållbart sätt", säger näringsminister Mikael Damberg till Di.

Han säger att regeringen tagit flera initiativ för att utveckla gruvbrytningen i Sverige. Han nämner samarbetet med Finland för att driva på för en hållbarhetsmärkning för hållbart utvunna metaller och mineraler, likande det som finns i skog och på fisk. Man har också – i januari år – startat en utredning som ska se över miljöprövningen av exempelvis stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- och gruvverksamhet. Svemin konstaterar att det initiativet kommer sent i mandatperioden, trots att problemen varit både kända och väl dokumenterade länge.

Till bilden hör också att behovet av innovationskritiska metaller, bland annat pådrivet av el-omställningen i fordonsindustrin, växer och förväntas stegras ytterligare de kommande två åren.