Gröna trenden rusar – men projekten är för få

Sverige har ökat från förra årets nivå på 16,2 procent till 24,1 procent nyutgivna obligationer som faller in under etiketterna hållbara eller hållbarhetslänkade. Gröna obligationer utgör merparten av själva volymen inom den förstnämnda etiketten, ungefär på 17,8 miljarder kronor under årets tio första månader.

Obligationer för projekt som har att göra med social hållbarhet uppgår till 780 miljoner kronor medan hållbarhetslänkade obligationer, som handlar om emittentens egen omställning, uppgår till 1,2 miljarder.

"Produkten är välkänd i den svenska finansbranschen. Och det finns även en stor efterfrågan från pensionsfonder som investerar mycket i det här. De ser det som ett sätt att leva upp till sina hållbarhetsmål. Sedan har marknaden förstått att gröna obligationer inte är mer riskabla än andra", säger Gregor Vulturius, rådgivare i hållbara finanser på SEB.

Gregor Vulturius påpekar också att flera stora svenska företag gett ut hållbara obligationer, bland annat Vattenfall, SBB och Stora Enso. Något han menar stärkt medvetenheten och förtroendet på marknaden.

Bland de bolag som emitterat hållbarhetslänkade obligationer finns bland annat H&M, SSAB och senast kontanthanteringsbolaget Loomis, som emitterat 1,2 miljarder kronor i hållbarhetslänkade obligationer kopplat till målet att minska bolagets koldioxidutsläpp med en femtedel till och med 2025.

”Det finns en större vilja att satsa pengarna på omställning. Allt fler företag har insett att de måste bevisa för sina investerare och allmänheten att de satsar på att bli mer hållbara”, säger Gregor Vulturius.

Gapet mellan Sverige och resten av världen är däremot stort. På en andra plats sett till emitterade obligationer på hållbarhetsområdet kommer Storbritannien, där andelen uppgår till 12,2 procent av samtliga nyutgivna obligationer. Inom euroområdet ligger andelen på 11,4 procent och globalt på 3,2 procent.

”Det finns en större medvetenhet hos politiker och företagare i Sverige jämfört med utomlands. Men att endast 3,2 procent av det emitterade kapitalet globalt går till hållbara obligationer, innebär inte att resten av pengarna går till fossilt. Relativt lite pengar går till det”, säger Gregor Vulturius.

Globalt uppgår hållbara lån och obligationer till en volym på 1,3 biljoner dollar hittills i år. Men även om Sverige ligger långt fram i finansieringen av samhällets gröna omställning behöver nivån globalt att öka, enligt rapporten.

”Jag tror inte att finansbranschen är emot omställningen. Det finns en stor vilja från investerarna att satsa på den. Men det finns för få projekt som investerar i sol-, vatten- och vindkraft. Framför allt elinfrastruktur.”

FN:s klimatpanel IPCC uppskattar bland annat att det kommer behövas en investeringsnivå på 3 biljoner dollar årligen fram till 2050 för att nå 1,5-gradermålet.

”Vi tror att marknaden kommer att växa. Min konservativa bedömning är att vi definitivt kommer se mer än 2 biljoner dollar nästa år. Det finns en större mångfald bland emittenterna nu, det är inte bara energibolag längre utan det är allt möjligt”, säger Gregor Vulturius.