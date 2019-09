Greta Thunberg mobiliserar en hel värld

I dag har hennes skolstrejk nått jordens alla kontinenter. På fredagen lyfte uppskattningsvis fyra miljoner skolungdomar sina egna skyltar med budskap tecknade för världens alla makthavare: The science doesn’t lie, Não mate nossa terra, Iklim icin okul grevi – ja, där fanns långt fler språk än vad mitt tangentbord klarar just nu.

Det är som det ska vara. Greta Thunberg är planetens förmodligen viktigaste klimatkämpe just nu. På kort tid har hon inspirerat miljoner unga och satt frågan på agendan på ett sätt som ingen annan någonsin lyckats med.

På fredagen talade Greta Thunberg i Battery Park inför 250.000 människor som tagit sig till centrala New York för att ansluta till svenskans skolstrejk.

”Alla olika rörelser står vid var sin dörr och vill in. Klimatrörelsen har en nyckel som passar till alla dörrar.”

Sedan hon satte sig ensam utanför riksdagen har hon talat till toppolitiker i italienska senaten, brittiska underhuset, franska nationalförsamlingen och Europaparlamentet, hon har kritiserat näringslivshöjdare i Davos, träffat Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, påve Franciskus, hon har deltagit i civil olydnads-aktioner med Extinction Rebellion och – naturligtvis – åtskilliga andra marscher, protester och demonstrationer, hon har suttit hos Skavlan och i The Daily Show med Trevor Noah, blivit utsedd till en av världens 25 mest inflytelserika tonåringar av Time Magazine och till ”Game Changer of the Year” av GQ Magazine, hon har fått pris av Amnesty och titel som hedersdoktor samt nominerats till Nobels fredspris – för att nämna en del.