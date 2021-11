Gratistjänst ska ge små företag koll på sina koldioxidutsläpp

Svenska Normative, som specialiserat sig på att ta fram vilken miljöpåverkan ett företags handlingar har, tar ytterligare steg för att fler företag ska sträva mot nettonoll i koldioxidutsläpp. Under FN:s klimatmöte Cop26 lanserar företaget en gratistjänst specifikt för småföretag.

Tjänsten som Normative lanserar under Cop26 är en gratistjänst för små och medelstora företag, SME, via FN-backade SME Climate Hub, ett globalt nätverk som verkar för att engagera små företag att åta sig att följa Parisavtalets mål.

”Det här är enormt viktigt. Att nå Parisavtalets mål kommer vara omöjligt utan att företag räknar på sina koldioxidutsläpp och jobbar för att sänka dem”, säger vd:n Kristian Rönn, som tillsammans med Adam Wamei Egesa är medgrundare av Normative.

Gratistjänsten är baserad på en databas med sektorbaserad data. Företaget behöver endast fylla i vilken bransch och land man verkar i och får sedan rekommendationer varit i företagets organisation man producerar koldioxidutsläpp. Ett enkelt upplägg baserat på insamlad statistik, som enligt Kristian Rönn är ett första steg.

”Det här första steget ska vara enkelt och ha en låg tröskel. Vi vill få små och medelstora företag, som kanske inte har stora team eller personer som jobbar med frågan, att engagera sig i hur mycket koldioxidutsläpp man skapar”, säger han.

Utvecklingen av tjänsten har skett efter att Normative tidigare i år mottagit drygt 10 miljoner kronor från Googles klimatfond och fått stöd via Googles Fellowship-program. Via programmet har företagets arbetsstyrka från och med oktober utökats med elva pro bono anställda från Google, som under ett halvår framåt kommer att jobba för att vidareutveckla tjänsten.

”Vi har en långt gången färdplan, där tanken är att företaget ska kunna analysera sin egen data i framtiden. Just nu vill vi bara att företag ska kunna få koll på sitt koldioxidutsläpp, vilket många företag på jorden i dag inte har”, säger han.

I första hand kommer tjänsten att lanseras för ett litet antal utvalda företag.

”På Cop26 kommer vi öppna upp för de som gjort ett åtagande via SME Climate Hub. Men vi vill öppna upp för fler och i framtiden även inkludera alla företag”, säger Kristian Rönn.

Sedan tidigare har Normatives utvecklat en prenumerationsbaserad mjukvara för automatiserad klimatredovisning. Där företagets koldioxidavtryck räknas ut via Greenhouse Gas Protocol-standarden genom att företaget laddar upp all sin befintlig finansiella data över de varor och tjänster som köps in och säljs, som exempelvis råvaror eller elanvändning.

I oktober fick företaget ytterligare backning med nästan 100 miljoner kronor, av bland annat ETF, det Köpenhamnsbaserade 2150 och från de återkommande investerarna ByFounders och Luminar.

”Den investeringen kommer gå till att bredda vårt arbete med automatiserad klimatredovisning, gå in på fler marknader i Europa så att fler företag når nettonollutsläpp”, säger han.

