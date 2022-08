Godisjätten vill odla kakao på konstgjord väg

Stigande livsmedelspriser har varit ett hett ämne under hela året. Så sent som i juli uppgick prisökningen på 13,5 procent, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Men det finns en kategori av livsmedel där priserna inte stuckit i väg i lika rask takt. Under det andra kvartalet 2022 minskade prisskillnaderna mellan flera ekologiska livsmedel, som nötfärs, havregryn och vetemjöl, och deras konventionella motsvarigheter.

Prisskillnaden för exempelvis lammfärs är runt tre kronor mindre per kilogram jämfört med 2021. Det visar en ny rapport från Ekologiska Lantbrukarna.

För en del produkter, exempelvis kyckling, har prisskillnaderna ökat. Men Ekologiska Lantbrukarna ser ändå en generell trend som tillskrivs en större resistens mot inflation bland producenterna.

”Ekobönder producerar i högre utsträckning fodret till gårdens djur själva”, säger Ida Lind, hållbarhetsexpert på Ekologiska Lantbrukarna i ett pressmeddelande.

”De är helt enkelt lite mer självförsörjande, vilket gör att de flesta påverkas mindre av höga priser på importerat foder och konstgödsel”, fortsätter hon.

Konsumenterna har däremot valt att handla mer konventionellt till följd av de ökande matpriserna. Exempelvis ökade försäljningen av konventionella mejeriprodukter med 7,1 procent medan de ekologiska minskade med 5,1 procent jämfört med samma kvartal 2021.

Totalt sätt minskade försäljningsvolymerna för ekologiska livsmedel med mellan 5 och 10 procent under det andra kvartalet. Intäkterna minskade däremot bara med 1,5 procent i och med de stigande priserna.

