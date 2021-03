Genombrott i kampen mot den tysta pandemin

”Det är ett stort framsteg att DNA-sekvensering har fått genomslag inom mikrobiologin genom covid-19”, säger Kristina Lagerstedt som är vd för medtechbolaget 1928 Diagnostics till DiTV.

Tekniken kan bland annat användas till att upptäcka mutationer i mikroorganismer.

”Man digitaliserar och använder virusets DNA-kedja. På det sättet kan man se vilka mutationer som finns och jämföra mellan personer som har fått covid-19 för att se vem som har fått vilken variant av viruset”, säger hon till Di TV.

Göteborgsbolaget 1928 Diagnostics mjukvara används i dag till att identifiera och smittspåra bakterier via just DNA-sekvensering för att förebygga och stoppa utbrott på sjukhus. Huvudsyftet är att tackla ett stort globalt hälsoproblem som under covid-19-pandemin har hamnat lite i skymundan: Antibiotikaresistenta bakterier.

Kristina Lagerstedt, vd för och medgrundare av medtechbolaget 1928 Diagnostics, under finalen av Di Digital Startup Tour 2016. Foto: Amanda Lindgren

”Man talar om antibiotikaresistens som en tyst pandemi. Resistensutvecklingen sker kontinuerligt över hela världen och de här bakterierna reser lika lätt som ett virus mellan olika länder”, säger Kristina Lagerstedt till Di TV.

Men som en effekt av covid-19-pandemin har medvetenheten också generellt ökat kring vikten av ökad testning, ny teknik och samarbeten kring exempelvis vaccinproduktion, konstaterar hon.

”Det ska lyftas över och användas på samma sätt i frågan om antibiotikaresistens”, säger hon

Sedan starten 2014 har 1928 Diagnostics tagit in omkring 100 miljoner kronor i riskkapital och etablerats i USA. Nästa år ska bolaget ta in ytterligare pengar och målet är att utvidga produkten till att kunna analysera även virus och svampar.

