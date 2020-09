Mobilspel har blivit ett populärt tidsfördriv. Det vill FN utnyttja för att sprida kunskap om problemen med klimatförändringar.

FN-initiativet heter Playing for the Planet och samlar några av världens största spelutvecklareför för att de ska utbilda sina användare om klimatförändringar, dess orsaker och lösningar. Tillsammans når medlemmarna i initiativet nära en miljard spelare via sina plattformar.

Svenska Mag Interactive, spelstudion bakom Quizkampen, är ett av bolagen som anslutit sig. Vd Daniel Hasselberg tror att även spelskapare har en viktig roll att fylla då det kommer till att sprida kunskap om klimatkrisen.

”Vi blev inbjudna av FN att delta. Jag och många andra i branschen blev direkt inspirerade av möjligheten att göra någonting meningsfullt med utgångspunkt i vårt spelskapande. Spelbranschen är i dag en ganska mogen bransch, många av oss som är verksamma har egna barn och familjer och funderar mycket över framtiden och vart världen är på väg”, säger han.

Daniel Hasselberg, vd för Mag Interactive, tror att spel är ett bra forum för att sprida kunskap om klimat och miljö. Foto: Jesper Frisk

Spelbolagen som deltar i Playing for the Planet träffas regelbundet och spånar fram idéer för hur de tillsammans kan föra upp klimatfrågor på agendan i sina spel.

”Med tanke på hur människors mediekonsumtion faktiskt ser ut i dag har vi spelbolag en fantastisk räckvidd och vi har förmågan att engagera på ett lekfullt sätt, och kring viktiga ämnen”, säger Daniel Hasselberg.

Den finska speljätten Rovio kommer att låta spelare samla digitala frön och ägna sig åt trädplantering inom ramen för spelet, samtidigt som de lär sig om de positiva effekterna åtgärden kan ha i det verkliga livet. Australiensiska Space Ape har valt att fokusera på förnybar energi i spelet Transformers: Earth Wars. Mag Interactive har skapat quiz på temat klimat.

Bolagen försöker också hitta sätt att låta spelare bidra ekonomiskt till globala projekt för utsläppsminskningar.

”Att vi gjort gemensam sak med många andra tunga bolag och dessutom backas av FN gör det lättare för oss att säkerställa att pengarna kommer rätt”, säger Daniel Hasselberg.

Bland bolagen som deltar finns även finska Supercell, bolaget bakom Clash of Clans, och Assassin's Creed-skaparen Ubisoft.